En qué canal pasan Chelsea vs. PSG por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (hora argentina), Chelsea y PSG se enfrentan en el marco de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincić, se disputa en el Stamford Bridge y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan Premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse en la instancia de los 16 mejores, los Blues no tuvieron que pasar por 16vos de final ya que culminaron en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 16 puntos. En el plantel están los argentinos Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, el subcapitán y una de las principales figuras del equipo dirigido por el inglés Liam Rosenior.

Alejandro Garnacho, Enzo Fernández y el resto del plantel de Chelsea tendrán que mostrar su mejor versión ante PSG DARREN STAPLES� - AFP�

PSG, el campeón en ejercicio, tuvo que superar los playoffs. Allí, en el enfrentamiento entre franceses ante Mónaco, el equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la victoria en una de las series más parejas, que terminó 5 a 4. En la ida, como visitante, ganó por 3 a 2 con dos goles de Désiré Doué y uno de Achraf Hakimi (Folarin Balogun convirtió un doblete para el equipo del Principado). En la vuelta, como local, empató 2 a 2 con tantos de Marquinhos y Khvicha Kvaratskhelia (Maghnes Akliouche y Jordan Teze anotaron para los dirigidos por Sébastien Pocognoli).

En la ida, disputada la semana pasada, PSG se quedó con la victoria por un contundente 5 a 2 como local.

Chelsea vs. PSG: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Inglaterra y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.18 contra los 3.14 que se repagan por un hipotético triunfo de PSG. El empate en tiempo reglamentario cotiza cerca de 4.53.

Las casas de apuestas ponen a Chelsea como favorito al triunfo ante PSG, pero tiene que ganar por goleada Jon Super - AP

Posibles formaciones