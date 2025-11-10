En qué canal pasan Deportivo Riestra vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy

En un duelo de realidades opuestas, Deportivo Riestra e Independiente se enfrentan este lunes desde las 19 en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Fernando Espinoza en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del grupo B del Torneo Clausura 2025.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Deportivo Riestra está clasificado a octavos del Clausura y, también, al menos a la Copa Sudamericana 2026 Prensa Riestra

La previa de Riestra vs. Independiente

El Malevo atraviesa el mejor momento de su historia y se aseguró, al menos, un boleto a la Copa Sudamericana 2026 que puede convertirse en pasaje a la Libertadores del mismo año. De hecho, tiene ante sí una gran posibilidad de superar a River en la Tabla Anual y meterse entre los tres primeros dependiendo también de lo que ocurra con Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba.

En el Clausura, fue el primer equipo que se clasificó a octavos de final y marcha segundo en su zona con 27 puntos producto de ocho victorias, tres empates y tres caídas. Comparte ubicación con Lanús y busca un triunfo que lo deje a una unidad de Rosario Central, líder con 31 unidades, de cara a la última jornada.

El Rojo por su parte, disputa su penúltimo partido en una temporada para el olvido en la que fue de mayor a menor. Sin chances de clasificar a los playoffs porque se ubica 13° en la tabla de posiciones con 12 unidades gracias a apenas dos triundos, seis igualdades y la misma cantidad de caídas, apunta a sumar las seis unidades que tiene en juego para subir en la Tabla Anual y acceder a la Sudamericana 2026. Ni siquiera depende de sí mismo para ello porque no le alcanza para llegar al décimo lugar, pero desea que se libere un cupo con el campeón del Clausura y, tal vez, de Lanús en caso de que gane la Sudamericana en curso.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.89 contra 3.32 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.66.

Ambos equipos se enfrentaron en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 e igualaron sin goles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.