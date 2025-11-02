En qué canal pasan Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025 hoy

La fecha 14 del Torneo Clausura 2025 continúa este domingo con tres partidos, de los cuáles el más atractivo es el que disputan Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, correspondiente al grupo A, desde las 16 en el estadio UNO con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Guido Carrillo es titular en Estudiantes para recibir a Boca Juniors NACHO AMICONI - Fotobaires

La previa de Estudiantes vs. Boca

El Pincha marcha cuarto en la zona con 21 puntos producto de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas y va por un nuevo triunfos, tras imponerse en el clásico vs. Gimnasia, para asegurarse su clasificación a los octavos de final, además de saltar al primer puesto. El equipo de Eduardo Domínguez, además, necesita puntos para la Tabla Anual, en la que está 13° y, de momento, afuera de todos los torneos internacionales de 2026.

El xeneize, por su parte, está detrás de Estudiantes en el grupo A con 20 unidades gracias a cinco alegrías, cinco igualdades y tres caídas. Sin Leandro Paredes -debe cumplir una fecha de sanción porque llegó a las cinco tarjetas amarillas y su lugar se lo ganó Tomás Belmonte-, el conjunto de Claudio Úbeda tiene casi los mismos objetivos que su rival: meterse en los playoffs del campeonato y afianzarse en el segundo lugar de clasificación general para obtener un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Román Gómez; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez. Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.40 contra 3.59 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.95.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 14 del Torneo Apertura 2025 con triunfo de Boca en la Bombonera 2 a 0 con goles de Carlos Palacios y Miguel Merentiel.