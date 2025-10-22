En qué canal pasan Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores 2025 hoy

Las semifinales de la Copa Libertadores 2025 inician este miércoles con el encuentro de ida entre Flamengo y Racing, programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela Sáez.

El cotejo se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mitelefe.com; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Flamengo vs. Racing

El Mengão es uno de los favoritos al título por la gran cantidad de figuras que tiene en su plantel, entre ellas Alex Sandro, Giorgian De Arrascaeta, Jorginho, Samuel Lino, Saúl, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Pedro y el arquero argentino Agustín Rossi. Aún así, tuvo dificultades para eliminar a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final porque necesitó de los penales luego de imponerse 2 a 1 como local y caer 1 a 0 de visitante.

El conjunto comandado por Filipe Luis, que el domingo pasado le ganó a Palmeiras en el Brasileirão y lo alcanzó en la cima de las posiciones, tiene un andar irregular en el campeonato internacional. En la primera etapa fue segundo en el Grupo C con 11 puntos, la misma cantidad que Liga de Quito y Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó como escolta de los ecuatorianos por diferencia de goles. Ganó tres encuentros, igualó dos y cayó como anfitrión frente al Ferroviario. En octavos, antes de cruzarse con el Pincha, su víctima fue Internacional por un global de 3 a 0 -1 a 0 en la ida en el Maracaná y 2 a 0 en la vuelta en Porto Alegre-.

Agustín Rossi es el arquero argentino que brilla en Flamengo Luis ROBAYO / AFP - AFP�

La Academia jugará semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años, por lo que atraviesa días movilizantes y no tiene en su cabeza más que la serie ante Flamengo. La última vez que accedió entre los cuatro mejores de Sudamérica fue en 1997 y perdió con Sporting Cristal de Perú, por lo que anhela dar un paso más y ser finalista.

A diferencia de su rival de turno, lleva un andar sólido en el torneo. En la primera etapa lideró el Grupo E con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota mientras que en octavos sacó a Peñarol de Uruguay por un global de 3 a 2 -derrota 1 a 0 en Montevideo y triunfo en Avellaneda 3 a 1-. En cuartos avanzó sobre Vélez Sarsfield 2 a 0 con sendas victorias por 1 a 0, tanto de local como de visitante.

Cuadro Copa Libertadores - Semifinales

El equipo de Avellaneda tiene el plantel afectado por lesiones y varios jugadores trabajan a contrarreloj para ser titulares, aunque llegarían sin rodaje. Son los casos de Gabriel Rojas, Juan Nardoni, Santiago Sosa, el arquero Gabriel Arias, ahora suplente de Facundo Cambeses; y Alan Forneris. El entrenador Gustavo Costas descartó a Franco Pardo, quien sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y se pierde el resto de la temporada.

Posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Leo Pereira, Leo Ortíz, Alex Sandro, Saúl, Jorginho, Samuel Lino, Giorgian De Arrascaeta, Gonzalo Plata y Pedro. DT: Filipe Luis.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.41 contra 9.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.0.

Ambos clubes se vieron las caras siete veces con una victoria de Racing, dos de Flamengo y cuatro empates. En la Copa Libertadores 2023 compartieron el grupo: en Avellaneda igualaron 1 a 1 mientras que en Brasil prevaleció el local 2 a 1.

La otra semifinal del máximo certamen continental la protagonizarán Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. El partido de ida se disputará el jueves 23 en territorio ecuatoriano y la revancha, una semana después en San Pablo.