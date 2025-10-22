Partidos de la Champions League 2025-2026 hoy miércoles 22 de octubre

En el cierre de la tercera fecha se disputan nueve partidos; sobresalen Real Madrid vs. Juventus, Chelsea vs. Ajax y Eintracht Frankfurt vs. Liverpool
- 3 minutos de lectura'
La Champions League 2025-2026 continúa este miércoles con nueve partidos, con los que se cierra la tercera fecha de la primera etapa. Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de alguna señal de ESPN o en Fox Sports mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
El encuentro más atractivo es el de Real Madrid, con Franco Mastantuono, vs. Juventus. Además, Olympique Marsella, con Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, visita a Sporting Lisboa; el Chelsea de Enzo Fernández recibe a Ajax; Liverpool, con Alexis Mac Allister se presenta en Alemania ante Eintracht Frankfurt; y Tottenham lo hace frente a Mónaco en el Principado con Cristian ‘Cuti’ Romero de capitán.
Partidos de este miércoles 22/10 en la Champions League 2025-2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 13.45: Athletic Bilbao vs. Qarabag (ESPN y Disney+ Premium).
- 13.45: Galatasaray vs. Bodo Glimt (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 16: Atalanta vs. Slavia Praga (Canal 116 y Disney+ Premium).
- 16: Real Madrid vs. Juventus (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 16: Sporting Lisboa vs. Olympique Marsella (ESPN 4 y Disney+ Premium).
- 16: Chelsea vs. Ajax (ESPN y Disney+ Premium).
- 16: Eintracht Frankfurt vs. Liverpool (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- 16: Bayern Múnich vs. Brujas (ESPN 3 y Disney+ Premium).
- 16: Mónaco vs. Tottenham (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
En la Fase de Liga cada equipo juega ocho partidos y suma puntos para la tabla general. Concluido el fixture, los mejores ocho se clasificarán directamente a octavos de final y esperarán por un rival de los playoffs, instancia en la que jugarán los ubicados entre el 9° y 24° puesto. Los que terminen entre el 25° y 36° lugar, quedarán eliminados.
Calendario de la Champions League 2025-2026
Fase de Liga
- Jornada 1: Completa.
- Jornada 2: Completa.
- Jornada 3: En juego.
- Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025.
- Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025.
- Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025.
- Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026.
- Jornada 8: 28 de enero de 2026.
Rondas eliminatorias
- Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.
- Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026
- Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
Leyenda. Sufrió la peor derrota jamás recordada, emigró envuelto en denuncias de infidelidad y hoy juega en un equipo desconocido de Chipre
Fecha 3. En qué canal pasan Real Madrid vs. Juventus por la Champions League 2025-2026 hoy
"Un paso muy inteligente". El motivo por el que Real Madrid se inspiró en Nico Paz para preparar el partido de Champions ante Juventus
- 1
La agenda de la TV del martes: Atlético de Madrid, Barcelona, Inter y PSG en la Champions, y el torneo Clausura
- 2
Del Sub 20 al desafío mayor: los chicos que piden pista en el recambio de Scaloni
- 3
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1
- 4
Trece minutos: el tiempo que necesitó Arsenal para desatar su furia de goles y hundir al Atlético de Madrid