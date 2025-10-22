Partidos de la Champions League 2025-2026 hoy miércoles 22 de octubre

La Champions League 2025-2026 continúa este miércoles con nueve partidos, con los que se cierra la tercera fecha de la primera etapa. Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de alguna señal de ESPN o en Fox Sports mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El encuentro más atractivo es el de Real Madrid, con Franco Mastantuono, vs. Juventus. Además, Olympique Marsella, con Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, visita a Sporting Lisboa; el Chelsea de Enzo Fernández recibe a Ajax; Liverpool, con Alexis Mac Allister se presenta en Alemania ante Eintracht Frankfurt; y Tottenham lo hace frente a Mónaco en el Principado con Cristian ‘Cuti’ Romero de capitán.

Partidos de este miércoles 22/10 en la Champions League 2025-2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cristian Romero es el capitán de Tottenham, uno de los protagonistas de la Champions League Antonio Calanni - AP

En la Fase de Liga cada equipo juega ocho partidos y suma puntos para la tabla general. Concluido el fixture, los mejores ocho se clasificarán directamente a octavos de final y esperarán por un rival de los playoffs, instancia en la que jugarán los ubicados entre el 9° y 24° puesto. Los que terminen entre el 25° y 36° lugar, quedarán eliminados.

Calendario de la Champions League 2025-2026

Fase de Liga

Jornada 1: Completa.

Jornada 2: Completa.

Jornada 3: En juego.

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026.

Jornada 8: 28 de enero de 2026.

Rondas eliminatorias

Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.

Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

Alexis Mac Allister es el termómetro de Liverpool, que anhela volver a ser campeón de Europa PAUL ELLIS� - AFP�

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.