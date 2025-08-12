En qué canal pasan Fortaleza vs. Vélez por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este martes, desde las 19 (hora argentina), Fortaleza y Vélez se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del paraguayo Derlis Fabián López López, se disputa en el estadio Arena Castelão del estado de Ceará, en Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Tricolor de Acero se metió en la primera instancia de eliminación directa del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras quedar segundo en el Grupo E, por detrás de Racing, con ocho puntos. Su mejor actuación en este certamen la protagonizó en 2022, año de su debut, cuando alcanzó los octavos de final y perdió con Estudiantes de La Plata, por lo que ahora busca mejorar lo hecho en dicha edición. En el plantel están los argentinos Gastón Ávila, Emanuel Brítez, Eros Mancuso, Tomás Pochettino, Emmanuel Martínez, José Herrera y Juan Martín Lucero.

Juan Martín Lucero es una de las figuras de Fortaleza; el delantero jugó en Vélez en 2020 THIAGO GADELHA - AFP

El Fortín, por su parte, avanzó de ronda como líder de la zona H. Terminó la etapa de grupos con once unidades, misma cantidad que Peñarol -que pasó a octavos en el segundo lugar-, pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +5). Ya sabe lo que es ganar la Libertadores: lo consiguió en 1994, cuando venció en la final a San Pablo, por penales, tras empatar 1 a 1 en el resultado global. Ese mismo año se consagró campeón del mundo el vencer a Milan por 2 a 0 en Tokio, Japón.

Fortaleza vs. Vélez: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 19 en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Fortaleza corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.40 contra los 3.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.16.