En qué canal pasan Peñarol vs. Racing por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este martes comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con tres encuentros de ida y uno de ellos es el que protagonizan Peñarol de Uruguay y Racing Club desde las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo. con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Peñarol vs. Racing

El Manya fue escolta de Vélez en el Grupo H con 11 puntos, la misma cantidad que el Fortín pero con peor diferencia de goles (+5 contra +7), producto de tres victorias, dos igualdades y una derrota. El sábado pasado le ganó el clásico a Nacional 3 a 0 y lidera el Clausura de Uruguay, en el que habitualmente es protagonista como quiere serlo en el plano internacional de la mano del entrenador Diego Aguirre.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas sueña con dar la vuelta olímpica, como lo hizo la temporada pasada en la Sudamericana. En la primera etapa lideró la zona D con 13 unidades gracias a cuatro triunfos, un empate y solo una derrota y emergió como uno de los favoritos, más allá de la salida de Maximiliano Salas a River.

Marcos Rojo dejó Boca con el pase en su poder y se sumó a Racing para las copas Libertadores y Argentina Prensa Racing

En su último partido igualó con Boca 1 a 1 por el Torneo Clausura 2025 y se ubica undécimo en la zona B con cuatro puntos, luego de un irregular arranque en el que cosechó una victoria, un empate y dos caídas. El plantel viajó a Uruguay con Marcos Rojo, el último refuerzo y quien ocuparía un lugar entre los suplentes teniendo en cuenta que apenas tuvo dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. Aún confirmada la ausencia entre los titulares del ex-Boca, Costas tiene varias dudas en la defensa y el mediocampo: Marco Di Césare o Franco Pardo, Agustín García Basso o Nazareno Colombo y Gastón Martirena -acarrea una lesión muscular- o Facundo Mura.

Posibles formaciones

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre. Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.81 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

La revancha se jugará el martes 19 a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá con el equipo que se imponga en el cruce entre Vélez y Fortaleza de Brasil.