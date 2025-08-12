Libertad vs. River Plate, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate visitará este jueves a Libertad de Paraguay en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con el objetivo de conseguir un buen resultado de cara a la revancha en el estadio Monumental. El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio La Huerta de Asunción y se transmitirá en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa del partido que arbitrará el brasileño Wilton Pereira Sampaio, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.95 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.50.

El conjunto guaraní fue escolta de San Pablo en el Grupo D con nueve unidades cosechadas con dos triunfos, tres empates y una caída. Anotó seis tantos y recibió cinco y emergió como el quinto mejor segundo. También enfrentó a Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. En el primer semestre, además, se consagró campeón del Apertura de Paraguay con una campaña de 44 puntos conseguidos a partir de 12 victorias, ocho empates y solo dos derrotas mientras que en el Clausura marcha sexto con 11 tantos a seis del líder, Cerro Porteño.

El plantel que comanda Sergio Aquino tiene al argentino Darío Bordón, pero sobresalen los nombres de los históricos Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el uruguayo Martín Cáceres. De cara a este primer encuentro el equipo paraguayo se quedó sin su arquero titular, Rodrigo Morínigo, por una lesión muscular, y lo reemplazará el charrúa Martín Silva.

Libertad de Paraguay jugó frente a Talleres en la primera etapa de la Copa Libertadores 2025 DIEGO LIMA - AFP

El elenco argentino definirá la serie como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y está invicto en el certamen internacional. Sus rivales fueron Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú, que terminó segundo con ocho unidades.

El Millonario afrontará la serie con una lista interminable de jugadores que no están a disposición de Marcelo Gallardo por lesión. Entre ellos sobresale Germán Pezzella, quien el sábado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda cuando disputaba el partido frente a Independiente por el Torneo Clausura.

Además, Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta recién volverán para la revancha mientras que Sebastián Driussi atraviesa las últimas semanas de su proceso de recuperación. Está en duda Paulo Díaz, producto de una sinovitis en su rodilla que lo tiene a maltraer.

Marcelo Gallardo tiene la misión de armar un equipo aquejado por varias bajas de peso Manuel cortina

Para River, Libertad es un rival conocido al que enfrentó en la edición 2024 del máximo certamen continental, todavía con Martín Demichelis como entrenador. En la etapa de grupos el elenco del barrio porteño de Núñez se impuso 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El historial entre ambos clubes tiene 14 antecedentes con nueve victorias del equipo argentino y cuatro del paraguayo. Empataron en el restante.

El Millonario ostenta cuatro títulos en la Copa Libertadores: 1986, 1996, 2015 y 2018, cuando venció en la histórica final en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid a Boca Juniors. Su anhelo es lograr la quinta estrella que se le negó en 2019 -perdió la final ante Flamengo 2 a 1- y de la que estuvo cerca la temporada pasada porque accedió hasta las semifinales, aunque luego cayó ante Atlético Mineiro por un global de 3 a 0. Justamente la definición se jugó en el Monumental.

En caso de eliminar a Libertad, River avanzará a cuartos de final y chocará con el equipo que resulte ganador del partido entre Palmeiras, el mejor de la etapa de grupos con seis victorias, y Universitario de Perú, rival al que enfrentó en la fase anterior. Hipotéticos rivales en semifinales son Atlético Nacional de Colombia, San Pablo, Botafogo y Liga de Quito. A Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata solo podría enfrentarlos en la definición del 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima.