En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy

La undécima fecha del Torneo Clausura 2025 continúa este domingo con cinco partidos y el que abre la jornada es el que protagonizan Godoy Cruz e Independiente, correspondiente a la zona B, desde las 14.30 en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza con arbitraje de Carlos Andrés Gariano.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Godoy Cruz ganó un solo encuentro en el Torneo Clausura 2025 JUAN MANUEL BAEZ

La previa de Godoy Cruz vs. Independiente

El cotejo tiene cara a cara a los dos últimos de la tabla de posiciones del grupo B, por lo que necesitan imperiosamente sumar de a tres puntos para seguir peleando por entrar a los octavos de final, objetivo por el que están relegados pero que pueden lograr si hilvanan triunfos.

El Tomba marcha penúltimo con ocho unidades producto de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas mientras que el Rojo ostenta cinco tantos gracias a cinco igualdades y cuatro caídas. El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, en el partido anterior igualó con Racing en el clásico de Avellaneda, es el único que no conoce el triunfo en el certamen, luego de la alegría que consiguió Aldosivi de Mar del Plata sobre Unión en Santa Fe 2 a 0.

Posibles formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar Chena, Federico Rasmussen, Juan Meli; Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Roberto Fernández; Walter Montoya, Bastián Yáñez y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Independiente con una cuota máxima de 2.75 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del visitante. El empate llega a 2.97.

Ambos equipos se enfrentaron en la undécima fecha del Apertura y el Rojo se impuso 4 a 0 en el estadio Libertadoresde América-Ricardo Enrique Bochini con un doblete de Felipe Loyola más un gol en contra de Lucas Arce y otro de Gabriel Ávalos.