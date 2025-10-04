Finalissima 2025: cuándo se juega el partido entre la Argentina y España

El encuentro entre los campeones de América y Europa está pendiente desde hace meses, aunque esta vez hay una fecha posible que suena fuerte
- 4 minutos de lectura'
La selección argentina no disputará más encuentros oficiales en lo que queda del año. Tras el cierre de las Eliminatorias sudamericanas, el equipo campeón del mundo afrontará cuatro amistosos como preparación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Aun así, mantiene la expectativa por la Finalissima frente a España: el cruce está confirmado, aunque todavía no asegurado por cuestiones de agenda de la Roja.
Según informó la Conmebol, el partido que reunirá a los campeones de América y Europa se jugará entre el 23 y el 31 de marzo del año próximo. La única chance de que se aplace es que España deba disputar el repechaje para clasificar al Mundial, un escenario poco probable dado su cómodo liderazgo en el grupo clasificatorio.
Esto es lo que se sabe hasta hoy:
- Argentina no tendrá partidos oficiales hasta 2025.
- Cerradas las Eliminatorias, jugará cuatro amistosos antes del Mundial 2026.
- La Finalissima contra España está confirmada para fines de marzo, en una fecha FIFA clave en la previa de la Copa del Mundo.
- Solo se postergaría si España entra al repechaje, algo poco probable.
Así se clasificaron a la Finalissima ¿2026?
La selección argentina se consagró en la Copa América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en los penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el Lautaro Martínez con cinco conquistas.
España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente.
Historial de Argentina vs. España
El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.
¿Qué es la Finalissima?
La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.
La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.
En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto, en contra, y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.
