Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 3

Este viernes se disputó la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025 y la selección argentina cumplió su objetivo: venció a Italia por 1 a 0 y se quedó con la zona, con puntaje ideal. Obtuvo nueve puntos sobre nueve posibles y espera rival para los octavos de final. Todos los detalles de lo que fue este partido se pueden volver a revisar en canchallena.com.

El equipo albiceleste se impuso con gol de Dylan Gorosito, a los 74′ de un partido a la vez complejo. Si bien la Argentina ya estaba clasificada a la próxima instancia, la relajación mental puede ser un riesgo que esta vez no sufrió: la Azzurra avanzó como segunda y Australia, que goleó a Cuba por 3 a 1 pasaría desde el tercer lugar.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia 2-2 Cuba.

Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3

Argentina 1-0 Italia.

Australia 3-1 Cuba.

La selección argentina volverá a presentarse el próximo miércoles, también a las 20 (jugó siempre en horario central), con un rival a definir.

En la primera etapa de la Copa del Mundo, los 24 equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

La selección argentina se impuso a Italia y ratificó todo lo bueno que hizo en las dos primeras fechas Andre Penner� - AP�

Todos los partidos del Mundial, incluidos los de la etapa inicial y los cruces, se repartirán en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial

La última vez que la Argentina Sub 20 ganó un Mundial fue en 2007, con Kun Agüero como máxima figura FIFA