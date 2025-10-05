Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 3

El equipo albiceleste, dirigido por Diego Placente, venció a Italia, logró puntaje ideal en la zona y avanzó a octavos de final con muy buenas sensaciones
Este viernes se disputó la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025 y la selección argentina cumplió su objetivo: venció a Italia por 1 a 0 y se quedó con la zona, con puntaje ideal. Obtuvo nueve puntos sobre nueve posibles y espera rival para los octavos de final. Todos los detalles de lo que fue este partido se pueden volver a revisar en canchallena.com.
El equipo albiceleste se impuso con gol de Dylan Gorosito, a los 74′ de un partido a la vez complejo. Si bien la Argentina ya estaba clasificada a la próxima instancia, la relajación mental puede ser un riesgo que esta vez no sufrió: la Azzurra avanzó como segunda y Australia, que goleó a Cuba por 3 a 1 pasaría desde el tercer lugar.
Resultados, fixture y tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 20
Fecha 1
- Italia 1-0 Australia.
- Cuba 1-3 Argentina.
Fecha 2
- Italia 2-2 Cuba.
- Argentina 4-1 Australia.
Fecha 3
- Argentina 1-0 Italia.
- Australia 3-1 Cuba.
La selección argentina volverá a presentarse el próximo miércoles, también a las 20 (jugó siempre en horario central), con un rival a definir.
En la primera etapa de la Copa del Mundo, los 24 equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.
Todos los partidos del Mundial, incluidos los de la etapa inicial y los cruces, se repartirán en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.
Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial
- Túnez 1977: No participó.
- Japón 1979: Campeón.
- Australia 1981: 9ª -fue tercera en el grupo D y no clasificó a cuartos de final-.
- México 1983: 2ª -perdió la final con Brasil 1 a 0-.
- Unión Soviética 1985: No participó.
- Chile 1987: No participó.
- Arabia Saudita 1989: 7ª -se ubicó segunda en el grupo D por detrás de Irak y perdió en cuartos de final con Brasil 1 a 0-.
- Portugal 1991: 14ª -quedó última en el grupo A y no avanzó a cuartos de final-.
- Australia 1993: No participó.
- Qatar 1995: Campeón.
- Malasia 1997: Campeón.
- Nigeria 1999: 16ª -fue tercera en el grupo B y cayó 4 a 1 con México en octavos de final-.
- Argentina 2001: Campeón.
- Emiratos Árabes Unidos 2003: 4ª -accedió a las semifinales y perdió con Brasil 1 a 0-.
- Países Bajos 2005: Campeón.
- Canadá 2007: Campeón.
- Egipto 2009: No participó.
- Colombia 2011: 8ª -cedió ante Portugal en cuartos de final por penales 5 a 4, tras igualar 0 a 0-.
- Turquía 2013: No participó.
- Nueva Zelanda 2015: 20ª -fue tercera en el grupo B y no superó la primera etapa-.
- Corea del Sur 2017: 17ª -se ubicó tercera en el grupo A y no avanzó a octavos de final.
- Polonia 2019: 12ª -fue eliminada por Mali en octavos de final por penales 5 a 4, tras empatar sin goles-.
- Indonesia 2021: edición cancelada por la pandemia de Covid-19.
- Argentina 2023: 9ª -eliminada en octavos de final por Nigeria 2 a 0-.
