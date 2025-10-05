LA NACION

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 3

El equipo albiceleste, dirigido por Diego Placente, venció a Italia, logró puntaje ideal en la zona y avanzó a octavos de final con muy buenas sensaciones

Dylan Gorosito, el futbolista de Boca, le dio el triunfo a la selección argentina Sub 20; anotó a los 74'
Dylan Gorosito, el futbolista de Boca, le dio el triunfo a la selección argentina Sub 20; anotó a los 74'Andre Penner - AP

Este viernes se disputó la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025 y la selección argentina cumplió su objetivo: venció a Italia por 1 a 0 y se quedó con la zona, con puntaje ideal. Obtuvo nueve puntos sobre nueve posibles y espera rival para los octavos de final. Todos los detalles de lo que fue este partido se pueden volver a revisar en canchallena.com.

El equipo albiceleste se impuso con gol de Dylan Gorosito, a los 74′ de un partido a la vez complejo. Si bien la Argentina ya estaba clasificada a la próxima instancia, la relajación mental puede ser un riesgo que esta vez no sufrió: la Azzurra avanzó como segunda y Australia, que goleó a Cuba por 3 a 1 pasaría desde el tercer lugar.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

  • Italia 1-0 Australia.
  • Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

  • Italia 2-2 Cuba.
  • Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3

  • Argentina 1-0 Italia.
  • Australia 3-1 Cuba.

La selección argentina volverá a presentarse el próximo miércoles, también a las 20 (jugó siempre en horario central), con un rival a definir.

En la primera etapa de la Copa del Mundo, los 24 equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y los dos líderes de cada uno más los cuatro mejores terceros avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

La selección argentina se impuso a Italia y ratificó todo lo bueno que hizo en las dos primeras fechas
La selección argentina se impuso a Italia y ratificó todo lo bueno que hizo en las dos primeras fechas Andre Penner - AP

Todos los partidos del Mundial, incluidos los de la etapa inicial y los cruces, se repartirán en cuatro estadios: el Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago; el Elías Figueroa Brander de Valparaíso; el escenario El Teniente de Rancagua; y el Fiscal de Talca.

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial

La última vez que la Argentina Sub 20 ganó un Mundial fue en 2007, con Kun Agüero como máxima figura
La última vez que la Argentina Sub 20 ganó un Mundial fue en 2007, con Kun Agüero como máxima figuraFIFA
  • Túnez 1977: No participó.
  • Japón 1979: Campeón.
  • Australia 1981: 9ª -fue tercera en el grupo D y no clasificó a cuartos de final-.
  • México 1983: 2ª -perdió la final con Brasil 1 a 0-.
  • Unión Soviética 1985: No participó.
  • Chile 1987: No participó.
  • Arabia Saudita 1989: 7ª -se ubicó segunda en el grupo D por detrás de Irak y perdió en cuartos de final con Brasil 1 a 0-.
  • Portugal 1991: 14ª -quedó última en el grupo A y no avanzó a cuartos de final-.
  • Australia 1993: No participó.
  • Qatar 1995: Campeón.
  • Malasia 1997: Campeón.
  • Nigeria 1999: 16ª -fue tercera en el grupo B y cayó 4 a 1 con México en octavos de final-.
  • Argentina 2001: Campeón.
  • Emiratos Árabes Unidos 2003: 4ª -accedió a las semifinales y perdió con Brasil 1 a 0-.
  • Países Bajos 2005: Campeón.
  • Canadá 2007: Campeón.
  • Egipto 2009: No participó.
  • Colombia 2011: 8ª -cedió ante Portugal en cuartos de final por penales 5 a 4, tras igualar 0 a 0-.
  • Turquía 2013: No participó.
  • Nueva Zelanda 2015: 20ª -fue tercera en el grupo B y no superó la primera etapa-.
  • Corea del Sur 2017: 17ª -se ubicó tercera en el grupo A y no avanzó a octavos de final.
  • Polonia 2019: 12ª -fue eliminada por Mali en octavos de final por penales 5 a 4, tras empatar sin goles-.
  • Indonesia 2021: edición cancelada por la pandemia de Covid-19.
  • Argentina 2023: 9ª -eliminada en octavos de final por Nigeria 2 a 0-.
