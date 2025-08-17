En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025 hoy

Independiente Rivadavia de Mendoza y Boca Juniors chocan este domingo desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas con arbitraje de Pablo Dóvalo en el encuentro correspondiente a la quinta fecha del grupo A del Torneo Clausura 2025.

El duelo se transmite por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de febrero de este año, en el marco de la quinta jornada del Grupo A del Apertura y celebró el xeneize 2 a 0 en la Bombonera gracias a las anotaciones de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. El último antecedente en Mendoza es del 10 de agosto de 2024, por la Liga Profesional, y empataron 1 a 1.

La previa de Independiente Rivadavia vs. Boca

La Lepra mendocina se ubica en el undécimo puesto de su zona con cuatro unidades producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. En la última jornada cayó por 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata y necesita sumar para meterse en puestos de clasificación a los octavos de final y, también, no caer en la tabla de promedios.

El xeneize, que contará con el apoyo de miles de sus hinchas en las tribunas porque es uno de los partidos en los que se autorizó la presencia de visitantes, atraviesa la peor crisis deportiva de su historia con 12 encuentros sin victoria. De hecho, todavía no ganó en el campeonato -tres empates y una derrota- y está último junto a Aldosivi de Mar del Plata con apenas tres unidades. La única duda del DT, Miguel Ángel Russo, es la inclusió de Milton Delgado o Rodrigo Battaglia para acompañar a Leandro Paredes en el mediocampo.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

En la antesala del cotejo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.75 contra 2.88 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.0.