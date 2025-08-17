En qué canal pasan River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025 hoy

La quinta fecha del Torneo Clausura 2025 continúa este domingo con seis partidos y el penútimo que se programó es el de River Plate vs. Godoy Cruz, que chocan desde las 18.30 en el estadio Monumental con arbitraje de Sebastián Zunino por la zona B.

El cotejo se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

River Plate recibe a Godoy Cruz con la cabeza en Libertad de Paraguay, su rival el próximo jueves en la Copa Libertadores Walter Manuel Cortina

La previa de River vs. Godoy Cruz

El Millonario es uno de los líderes del grupo B con ocho puntos producto de dos victorias y dos empates y tiene ante sí la posibilidad de despegarse de San Lorenzo -perdió con Platense 2 a 1- y Vélez Sarsfield -llegó a la cima tras derrotar a Independiente 2 a 1-.

Con margen de error en el certamen doméstico, el entrenador Marcelo Gallardo dispone de una formación con mayoría de suplentes para resguardar a los titulares de cara a la revancha con Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, encuentro que disputará el próximo jueves tras la parda sin goles en Asunción. Es probable que Jeremías Ledesma ataje en lugar de Franco Armani y guarda a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Sebastián Driussi, entre otros.

Walter Ribonetto reemplazó a Esteban Solari en la dirección técnica de Godoy Cruz DIEGO LIMA - AFP

El Tomba, por su parte, se ubica en el 13° lugar con apenas tres unidades, producto de tres igualdades y una derrota. En la última jornada cayó por 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata y Esteban Solari dejó de ser el entrenador, cargo que ahora ocupa Walter Ribonetto. El ‘Tino’ debutó entre semana en la Copa Sudamericana 2025 con una derrota frente a Atlético Mineiro 2 a 1 como visitante, un resultado negativo pero que dejó la serie abierta de cara a la revancha en Mendoza.

Posibles formaciones

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Ian Subiabre y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Ian Subiabre y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.53 contra 7.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.0.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, en Mendoza, empataron 0 a 0. El antecedente más reciente en el Monumental es del 12 de marzo de 2023, por la Copa de la Liga de ese año, y fue goleada de River por 3 a 0 con un doblete de Lucas Beltrán y un tanto de Esequiel Barco.