Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

De los 28 equipos que integran la Primera División del fútbol argentino, solo uno tiene su lugar asegurado para un certamen continental en 2026: Platense. El Calamar se clasificó a la Copa Libertadores, de la que participará por primera vez en la historia, tras ganar el Apertura. Quedan vacantes cinco cupos para dicho torneo (tres por Tabla Anual y los restantes para los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura) y otros seis para la Sudamericana. El detalle de la Tabla Anual, que es la que define los clasificados, está disponible en canchallena.com.

Actualmente Rosario Central (41 puntos), River (39) y Argentinos Juniors (39) estarían accediendo al campeonato más importante de Sudamérica a nivel de clubes por los puntos conseguidos en lo que va del año. Por otro lado, Boca (36), San Lorenzo y Barracas Central (35); Tigre y Huracán (34) y Racing (32) por ahora se estarían metiendo en la Sudamericana.

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 14°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez o Estudiantes se consagran en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya están en octavos de final- y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana 2025 -también están entre los 16 mejores- y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

La Tabla Anual del fútbol argentino, en la previa de la fecha 5 del Torneo Clausura Canchallena

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 3: Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 4: Tigre (a definir).

Tabla Anual 5: Huracán (a definir).

Tabla Anual 6: Racing (a definir).

Cronograma y resultados de la fecha 5

Viernes 15 de agosto

Aldosivi 0-0 Belgrano.

Instituto 0-4 Unión.

Racing 1-2 Tigre.

Sábado 16 de agosto

Platense 2-1 San Lorenzo.

16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Vélez vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-.

Domingo 17 de agosto

14: Gimnasia vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-.

14: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Central Córdoba vs. Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Banfield vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: River vs. Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Independiente Rivadavia vs. Boca (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas).

Lunes 18 de agosto