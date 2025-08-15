Argentina vs. México, por un amistoso internacional: cuándo se juega el partido

En la doble fecha FIFA de octubre, la primera tras las la finalización de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección argentina disputará un amistoso contra México. El partido se realizará en Estados Unidos, en Chicago o Nueva Jersey, entre el 8 y el 14 del décimo mes del año. En la misma semana jugará otro encuentro en tierras norteamericanas, probablemente ante Corea del Sur.

Luego, a los 30 días, el destino de la albiceleste sería África y el primer contendiente, si no hay imprevistos de por medio, Angola. En esa misma doble fecha viajaría a Qatar para afrontar un amistoso en el estadio Icónico de Lusail, sede de la final del Mundial 2022 ante Francia, “muy probablemente” contra el seleccionado local, aunque Estados Unidos también se perfila como posible rival según le confiaron a LA NACION desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el máximo dirigente de la Federación Angoleña de Fútbol, Fernando Alves Simoes Prensa AFA

La última vez que la Argentina se enfrentó a México fue en la segunda fecha de la etapa de grupos del Mundial Qatar 2022. En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández para, así, encaminar su clasificación a los octavos de final luego del traspié ante Arabia Saudita en el debut (derrota por 1 a 0). El resto es historia: a las pocas semanas, levantó la Copa del Mundo por tercera vez.

Ya en 2026, el plantel se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. Será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial -al que la Roja aún no está clasificada-. Luego, ya con la nómina oficial definida, la Argentina jugaría uno o dos amistosos a pocos días del comienzo del certamen ecuménico, como hizo en 2022 ante Emiratos Árabes Unidos.

Alexis Mac Allister y Dani Olmo, mediocampistas de la selección argentina y España, se enfrentarán en la Finalissima Canchallena

Los partidos de la selección argentina en lo que resta del 2025