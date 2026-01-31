En qué canal pasan Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 19.45 (horario argentino), Independiente y Vélez se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo empató los dos partidos que disputó hasta el momento y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona. En la primera jornada fue 1 a 1 con Estudiantes de La Plata, como local, por los goles de Luciano Cabral -I- y Fabricio Pérez -E-. Luego, como visitante, también igualó 1 a 1 con Newell’s por los tantos de Michael Hoyos -N- y Gabriel Ávalos -I-.

El Fortín, por su parte, es uno de los cuatro equipos que acumulan puntaje ideal transcurridas las primeras cuatro fechas del certamen. Por este motivo se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo A, siendo solo superado por Lanús, que tiene la misma diferencia de gol (+2) pero más tantos a favor (cinco contra tres). Viene de ganarle a Talleres por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Manuel Lanzini y Joaquín García (Augusto Schott puso en ventaja parcial a la ‘T’).

Vélez venció a Talleres de Córdoba y acumula puntaje perfecto en el comienzo del Apertura JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Independiente vs. Vélez: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 19.45 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 4.11 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro ante Vélez Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

Posibles formaciones