En qué canal pasan Independiente vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 hoy

El encuentro entre el Rojo y el Fortín se disputa este sábado a las 19.45 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini
Este sábado, desde las 19.45 (horario argentino), Independiente y Vélez se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Rojo empató los dos partidos que disputó hasta el momento y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona. En la primera jornada fue 1 a 1 con Estudiantes de La Plata, como local, por los goles de Luciano Cabral -I- y Fabricio Pérez -E-. Luego, como visitante, también igualó 1 a 1 con Newell’s por los tantos de Michael Hoyos -N- y Gabriel Ávalos -I-.
El Fortín, por su parte, es uno de los cuatro equipos que acumulan puntaje ideal transcurridas las primeras cuatro fechas del certamen. Por este motivo se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo A, siendo solo superado por Lanús, que tiene la misma diferencia de gol (+2) pero más tantos a favor (cinco contra tres). Viene de ganarle a Talleres por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Manuel Lanzini y Joaquín García (Augusto Schott puso en ventaja parcial a la ‘T’).
Independiente vs. Vélez: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 19.45 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 4.11 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.00.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.
- Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Matías Arias y Braian Romero.
