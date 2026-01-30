Posiciones del Torneo Apertura 2026: así están las tablas, tras la fecha 2

Este jueves finalizó la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, el primer certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Lanús y Vélez lideran el Grupo A con puntaje ideal e idéntica diferencia de gol (+2), pero el Granate está primero por acumular más tantos a favor (cinco contra 3 del Fortín). En la zona B River e Independiente Rivadavia se mantienen en lo más alto, aunque el Millonario tiene mejor coeficiente de tantos. El detalle del certamen está disponible en canchallena.com.

En la segunda jornada del campeonato hubo seis victorias de equipos locales, cinco empates y cuatro triunfos de clubes visitantes. En la zona A, el campeón de la Copa Sudamericana 2025 derrotó a Unión por 2 a 1 como local, mismo resultado y condición con la que el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto venció a Talleres. En el Grupo B el Millonario le ganó a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 en el Monumental y la Lepra mendocina hizo lo propio con Huracán, como visitante, por 2 a 1.

Juan Fernando Quintero fue la gran figura de River en el triunfo ante Gimnasia: anotó dos golazos Martín Cossarini - LA NACION

Del Torneo Apertura participan los mismos 30 clubes que estarán en el Apertura durante el segundo semestre. Los equipos se dividieron en dos zonas y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Apertura 2026 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Sarmiento de Junín derrotó a Banfield por la mínima diferencia en el cierre de la fecha 1 Sarmiento

Así se juega la fecha 3

Sábado 31 de enero

17.30: San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

19.45: Independiente vs. Vélez (Zona A) -TNT Sports-

22: Talleres vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-

22: Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 1° de febrero

17: Barracas Central vs. Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-

19.15: Boca vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

21.30: Rosario Central vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 2 de febrero

17.30: Gimnasia de La Plata vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

19.45: Defensa y Justicia vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) -TNT Sports-

19.45: Tigre vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-

22: Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-

22: Argentinos Juniors vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 3 de febrero