Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Se realizaron las designaciones de los jueces de la primera jornada; Facundo Tello dirigirá Rosario Central vs. River y Darío Herrera hará lo propio en Boca vs. Newell’s
La fecha 3 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 31 de enero hasta el martes 3 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Newell’s, que se disputa el sábado a las 19.15 (horario argentino) en la Bombonera. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en Rosario Central vs. River el mismo día pero a las 21.30 y en el Gigante de Arroyito. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Fernando Echenique estará en el Nuevo Gasómetro para San Lorenzo vs. Central Córdoba del sábado a las 17.30. Además, Hernán Mastrángelo arbitrará el partido entre Independiente y Vélez del mismo sábado a las 19.45 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Pablo Echavarría el de Tigre vs. Racing el lunes a las 19.45 en el José Dellagiovanna.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026
Sábado 31 de enero
17.30: San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
- VAR: José Carreras
- AVAR: Nicolás Mastroieni
19.45: Independiente vs. Vélez (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Lucas Pardo
22: Talleres vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Federico Benítez
- VAR: Sebastian Habib
- AVAR: Diego Romero
22: Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Gastón Suárez
Domingo 1° de febrero
17: Barracas Central vs. Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Bruno Amiconi
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Germanotta
19.15: Boca vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Dario Herrera
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Javier Mihura
21.30 Rosario Central vs. River (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Cesar Ceballo
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Nelson Sosa
Lunes 2 de febrero
17.30: Gimnasia de La Plata vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone
- Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Wenceslao Meneses
19.45: Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Ariel Penel
- Árbitro asistente 1: Ariel Scime
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Joaquin Gil
19.45: Tigre vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Julio Fernandez
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Nahuel Viñas
22: Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Maximiliano Macheroni
22: Argentinos Juniors vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
- VAR: Pablo Giménez
- AVAR: Franco Acita
Martes 3 de febrero
19: Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Sebastian Zunino
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Daniel Edgardo Zamora
- AVAR: Julián Jerez
21.15: Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Juan Nebietti
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Lucas Cavallero
21.15: Instituto vs. Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Francisco Acosta
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Diego Verlotta
