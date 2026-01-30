Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

La fecha 3 del Torneo Apertura 2026 se juega desde este sábado 31 de enero hasta el martes 3 de febrero con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Darío Herrera fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Newell’s, que se disputa el sábado a las 19.15 (horario argentino) en la Bombonera. Facundo Tello, por su parte, hará lo propio en Rosario Central vs. River el mismo día pero a las 21.30 y en el Gigante de Arroyito. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Fernando Echenique estará en el Nuevo Gasómetro para San Lorenzo vs. Central Córdoba del sábado a las 17.30. Además, Hernán Mastrángelo arbitrará el partido entre Independiente y Vélez del mismo sábado a las 19.45 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Pablo Echavarría el de Tigre vs. Racing el lunes a las 19.45 en el José Dellagiovanna.

Facundo Tello estará en el Gigante de Arroyito este domingo para arbitrar Rosario Central vs. River EITAN ABRAMOVICH� - AFP�

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Sábado 31 de enero

17.30: San Lorenzo vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR: José Carreras

AVAR: Nicolás Mastroieni

19.45: Independiente vs. Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Germán Delfino

AVAR: Lucas Pardo

22: Talleres vs. Platense (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Diego Romero

22: Atlético Tucumán vs. Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Juan Manuel Gonzalez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

Domingo 1° de febrero

17: Barracas Central vs. Deportivo Riestra (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Germanotta

19.15: Boca vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Dario Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura

21.30 Rosario Central vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Cesar Ceballo

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Nelson Sosa

Lunes 2 de febrero

17.30: Gimnasia de La Plata vs. Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Valentin Bocaccia

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Wenceslao Meneses

19.45: Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Joaquin Gil

19.45: Tigre vs. Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Julio Fernandez

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Nahuel Viñas

22: Unión vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Maximiliano Macheroni

22: Argentinos Juniors vs. Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Pablo Giménez

AVAR: Franco Acita

Martes 3 de febrero

19: Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Daniel Edgardo Zamora

AVAR: Julián Jerez

21.15: Independiente Rivadavia vs. Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Juan Nebietti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Lucas Cavallero

21.15: Instituto vs. Lanús (Zona A) -TNT Sports-