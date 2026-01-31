En qué canal pasan San Lorenzo vs. Central Cordoba por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 17.30 (horario argentino), San Lorenzo y Central Córdoba se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fernando Echenique, se disputa en el Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está en canchallena.com.

El Ciclón comenzó su participación en el primer certamen de la temporada en la máxima división del fútbol argentino de manera irregular. Debutó con una derrota como local ante Lanús por 3 a 2 por los goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno (Alexis Cuello, apuntado por Boca y River, anotó los dos tantos de San Lorenzo). Luego, en la segunda jornada, venció al recién ascendido Gimnasia de Mendoza por 1 a 0, como visitante, con un gol de Diego Herazo.

San Lorenzo sufrió para vencer a Gimnasia de Mendoza por la mínima diferencia SAN LORENZO

El Ferroviario, por su parte, aún no ganó. Primero cayó ante el Lobo mendocino en su propia casa, por la mínima diferencia, con un tanto de Valentino Simoni. Posteriormente igualó 0 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. Por eso se mantiene momentáneamente en el 13° lugar de la tabla de posiciones de su zona, únicamente por delante de Instituto y Deportivo Riestra, que todavía no sumaron puntos.

San Lorenzo vs. Central Córdoba: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.91 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.80.

Posibles formaciones