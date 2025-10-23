En qué canal pasan Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025 hoy

Este jueves, desde las 21.30 (horario argentino), Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan en el marco de la ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Facundo Tello, se disputa en el estadio Rodrigo Paz Delgado y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Para meterse entre los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, el conjunto ecuatoriano dejó en el camino al San Pablo de Hernán Crespo por 3 a 0 en el resultado global. Primero ganó 2 a 0 como local con goles de Bryan Ramírez y Michael Estrada y luego festejó por la mínima diferencia en Brasil con un tanto de Jeison Medina.

Liga de Quito eliminó a San Pablo y se metió en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 Ettore Chiereguini - AP

El Verdão, por su parte, obtuvo su boleto tras vencer a River por un contundente 5 a 2. La serie se cerró con un triunfo 3 a 1 en Brasil con un doblete de José Manuel ‘Flaco’ López y un tanto de Vitor Roque (Maximiliano Salas puso en ventaja parcial al Millonario). Así, mantuvo la ventaja en el acumulado y se metió en semifinales tras el 2 a 1 de la ida en el Monumental por los goles de Gustavo Gómez (P), Vitor Roque (P) y Lucas Martínez Quarta (R).

Liga de Quito vs. Palmeiras: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (hora argentina) en Ecuador y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.60 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Liga de Quito. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.