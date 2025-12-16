En qué canal pasan los premios FIFA The Best hoy

Los premios FIFA The Best 2025 se entregarán este martes 16 de diciembre en una cena de gala exclusiva en Doha, Qatar, sin Lionel Messi ni otros argentinos entre los nominados a Mejor Jugador del año, pero con varios ternados en otras categorías. La ceremonia está programada para las 14 (horario argentino), con transmisión vía streaming de FIFA+.

El período que se tuvo en cuenta para la distinción es el comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, poco después de la consagración de Chelsea en el Mundial de Clubes. 11 estrellas conforman la terna principal, entre los que aparece el francés Ousmane Dembélé (PSG), ganador del último Balón de Oro tras una temporada de ensueño con el equipo parisino. Entre las mujeres hay 17 nominadas.

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro hace algunos meses y quiere quedarse con el FIFA The Best FRANCK FIFE� - AFP�

Emiliano ‘Dibu’ Martínez peleaba por ser el Mejor Arquero, pero horas antes de la ceremonia, FIFA ya anunció que ese premio lo ganó Gianluigi Donnarumma. Los otros argentinos ternados son: Pedro de la Vega y Santiago Montiel al Puskas masculino; Kishi Núñez al Puskas femenino; y Alejo Cinagotto al Mejor Hincha, aunque ese galardón finalmente quedó en manos de los aficionados del Zakho FC de Irak.

Lionel Messi es el gran ausente entre los candidatos, aún a pesar de haber ganado todo, a nivel individual y colectivo, con Inter Miami. El capitán de la selección argentina fue parte de todas las nominaciones del galardón hasta el momento y solo dos veces se quedó afuera del podio, en 2018 y 2024. En contrapartida, lo ganó en 2019, 2022 y 2023, lo que lo consolida como el máximo ganador.

Los premios FIFA The Best de este 2025 serán los primeros sin la presencia de Lionel Messi entre los nominados FRANCK FIFE - AFP

En la gala, además de premiar a los jugadores más destacado en ambas ramas, también se reconocerá a los mejores arqueros, goles, DT’s e hinchas, además del “Premio Fair Play”.

Cómo ver online la entrega de los premios FIFA The Best 2025

El evento inicia a las 14 (hora argentina) y se transmite en vivo por streaming a través del sitio web de la FIFA. Hasta el momento no se informó si se emite por televisión u otras plataformas digitales en la Argentina, por lo que depende de si algunos canales toman la emisión de la organización, que únicamente afirmó que se trata de “un acto virtual y se retransmite en directo”.

Todos los nominados a los The Best

Mejor jugador

Ousmane Dembélé (Francia y París Saint-Germain).

Achraf Hakimi (Marruecos y París Saint-Germain).

Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Múnich).

Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).

Nuno Mendes (Portugal y París Saint-Germain).

Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).

Pedri (España y Barcelona).

Raphinha (Brasil y Barcelona).

Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).

Vitinha (Portugal y Paríss Saint-Germain).

Lamine Yamal (España y Barcelona).

Mejor jugadora

Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).

Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).

Aitana Bonmati (España y Barcelona).

Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).

Mariona Caldentey (España y Arsenal).

Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).

Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).

Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).

Patri Guijarro (España y Barcelona).

Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).

Lauren James (Inglaterra y Chelsea).

Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).

Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).

Claudia Pina (España y Barcelona).

Alexia Putellas (España y Barcelona).

Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).

Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).

Aitana Bonmatí ya se metió en el selecto grupo de las mejores jugadoras de la historia Martin Meissner - AP

Mejor entrenador de fútbol masculino

Javier Aguirre (México).

Mikel Arteta (Arsenal).

Luis Enrique (París Saint-Germain).

Hansi Flick (Barcelona).

Enzo Maresca (Chelsea).

Roberto Martinez (Portugal).

Arne Slot (Liverpool).

Mejor entrenador de fútbol femenino

Sonia Bompastor (Chelsea).

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).

Seb Hines (Orlando Pride).

Renee Slegers (Arsenal).

Sarina Wiegman (Inglaterra).

Mejor arquero

Alisson Becker (Brasil y Liverpool).

Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).

Gianluigi Donnarumma (Italia y París Saint-Germain/Manchester City).

Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).

Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).

David Raya (España y Arsenal).

Yann Sommer (Suiza e Internazionale Milano).

Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona).

Gianluigi Donnarumma, el mejor arquero de la última temporada, se sumó a Manchester City tras un conflicto de intereses con PSG OLI SCARFF� - AFP�

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC).

Cata Coll (España y Barcelona).

Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).

Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).

Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).

Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).

Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).

Premio a la Afición de la FIFA