Quién ganó el Balón de Oro 2025 y todos los premiados

Este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia, se realizó la gala del Balón de Oro 2025, premio que reconoce a los mejores futbolistas del mundo en ambas ramas, masculina y femenina. En esta oportunidad, los ganadores fueron Ousmane Dembélé (PSG - Francia) y Aitana Bonmatí (Barcelona - España). El francés se erigió como una de las principales figuras en la primera UEFA Champions League de PSG, en la que fue el máximo goleador con ocho tantos y, además, brindó seis asistencias; mientras que la española fue subcampeona de la Champions League y la Eurocopa.

El extremo galo quedó por delante de Lamine Yamal (Barcelona - España) y Vitinha (PSG - Portugal) en las votaciones y, de esta manera, se adjudicó el prestigioso galardón por primera vez en su carrera. La mediocampista catalana, por su parte, derrotó en la terna final a Mariona Caldentey (Arsenal - España) y Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra) para ganar el trofeo por tercera vez consecutiva.

La española Aitana Bonmatí, de Barcelona, se quedó con el Balón de Oro femenino por tercera vez concescutiva FRANCK FIFE - AFP

Por segunda edición consecutiva, ninguno de los dos máximos ganadores del Balón de Oro masculino estuvieron entre los 30 nominados. Lionel Messi es el máximo poseedor con ocho, seguido de Cristiano Ronaldo, con cinco. El argentino se lo adjudicó por última vez en 2023 y previamente lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El portugués, por su parte, fue elegido como el mejor del mundo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2025

Trofeo Kopa masculino : Lamine Yamal (Barcelona - España).

: Lamine Yamal (Barcelona - España). Trofeo Kopa femenino : Vicky López (Barcelona - España).

: Vicky López (Barcelona - España). Trofeo Johan Cruyff masculino : Luis Enrique (Paris Saint Germain).

: Luis Enrique (Paris Saint Germain). Trofeo Johan Cruyff femenino : Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra). Trofeo Lev Yashin masculino : Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia).

: Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia). Trofeo Lev Yashin femenino : Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra).

: Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra). Trofeo Gerd Müller masculino : Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia).

: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia). Trofeo Gerd Müller femenino : Ewa Pajor (Barcelona - Polonia).

: Ewa Pajor (Barcelona - Polonia). Club del Año masculino : PSG (Francia).

: PSG (Francia). Club del Año femenino : Arsenal (Inglaterra).

: Arsenal (Inglaterra). Premio Sócrates : Fundación Xana.

: Fundación Xana. Balón de Oro masculino : Ousmane Dembélé (PSG - Francia).

: Ousmane Dembélé (PSG - Francia). Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona - España).

El español Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa y fue segundo en la votación del Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

Todos los ganadores del Balón de Oro