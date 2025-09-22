Quién ganó el Balón de Oro 2025 y todos los premiados

El extremo francés se quedó con el ganador por primera vez tras derrotar en las votaciones finales al español Lamine Yamal y al portugués Vitinha
- 3 minutos de lectura'
Este lunes, en el Theatre du Chatelet de París, Francia, se realizó la gala del Balón de Oro 2025, premio que reconoce a los mejores futbolistas del mundo en ambas ramas, masculina y femenina. En esta oportunidad, los ganadores fueron Ousmane Dembélé (PSG - Francia) y Aitana Bonmatí (Barcelona - España). El francés se erigió como una de las principales figuras en la primera UEFA Champions League de PSG, en la que fue el máximo goleador con ocho tantos y, además, brindó seis asistencias; mientras que la española fue subcampeona de la Champions League y la Eurocopa.
El extremo galo quedó por delante de Lamine Yamal (Barcelona - España) y Vitinha (PSG - Portugal) en las votaciones y, de esta manera, se adjudicó el prestigioso galardón por primera vez en su carrera. La mediocampista catalana, por su parte, derrotó en la terna final a Mariona Caldentey (Arsenal - España) y Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra) para ganar el trofeo por tercera vez consecutiva.
Por segunda edición consecutiva, ninguno de los dos máximos ganadores del Balón de Oro masculino estuvieron entre los 30 nominados. Lionel Messi es el máximo poseedor con ocho, seguido de Cristiano Ronaldo, con cinco. El argentino se lo adjudicó por última vez en 2023 y previamente lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El portugués, por su parte, fue elegido como el mejor del mundo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
Todos los ganadores de la gala del Balón de Oro 2025
- Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España).
- Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España).
- Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (Paris Saint Germain).
- Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).
- Trofeo Lev Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia).
- Trofeo Lev Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra).
- Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia).
- Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona - Polonia).
- Club del Año masculino: PSG (Francia).
- Club del Año femenino: Arsenal (Inglaterra).
- Premio Sócrates: Fundación Xana.
- Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (PSG - Francia).
- Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona - España).
Todos los ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - Ocho
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - Cinco
- Michel Platini (Francia), Johan Cruyff y Marco van Basten (Países Bajos) - Tres cada uno
- Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge (Alemania), Ronaldo Nazário (Brasil), Alfredo Di Stéfano (Argentina) y Kevin Keegan (Inglaterra) - Dos cada uno
- Luis Suárez y Rodri (España); Eusébio y Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews, Michael Owen, George Best y Bobby Charton (Inglaterra); Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin, Raymond Kopa, Karim Benzema y Ousmane Dembélé (Francia); Lothar Matthaus, Matthias Sammer y Gerd Müller (Alemania); Fabio Cannavaro, Paolo Rossi, Roberto Baggio y Gianni Rivera (Italia); Ruud Gullit (Países Bajos); Hristo Stoichkov (Bulgaria); Andriy Shevchenko (Ucrania); Ronaldinho, Rivaldo y Kaká (Brasil); Allan Simonsen (Dinamarca); Omar Sivori (Argentina - Italia); Josef Masopust y Pavel Nedved (Checoslovaquia - República Checa); Igor Belanov, Oleg Blojin y Lev Yashin (Unión Soviética); Denis Law (Escocia); Floran Albert (Hungría); George Weah (Liberia) y Luka Modric (Croacia) - Uno cada uno
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Balón de Oro
- 1
River jugó muy mal y perdió con Atlético Tucumán, con errores propios que se repiten
- 2
Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se sigue acercando a una meta que parecía inalcanzable
- 3
River, desanimado y débil: en tres días perdió dos partidos, tantos como en los 39 anteriores del año
- 4
Nominados al Balón de Oro 2025: candidatos y detalles de la ceremonia