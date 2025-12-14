Premio FIFA The Best 2025: candidatos y cuándo se entrega

La organización anunció este domingo que la ceremonia será el próximo martes en Qatar, en la previa de la final de la Copa Intercontinental 2025
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció este domingo que los premios The Best 2025 se entregarán el próximo martes a las 14 (hora argentina) en Doha, Qatar, en la previa de la final de la Copa Intercontinental 2025 entre PSG y Flamengo en el estadio Ahmad Bin Ali.
La ceremonia, informó la institución organizadora, será una cena en la que se anunciarán “los mejores jugadores y entrenadores del mundo”. Además, aclaró que antes de la gala se darán a conocer los “mejores aficionados, porteros y goles en videos digitales en las plataformas de la FIFA y en redes sociales, junto con el ganador del Premio Fair Play”.
Para la presente edición del galardón se tiene en cuenta lo hecho entre 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. La votación se cerró el 28 de noviembre con las elecciones de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas y femeninas cuyas federaciones son miembros de la FIFA; periodistas e hinchas.
En la categoría a mejor jugador, la más relevante, no hay futbolistas argentinos. Entre los 11 elegibles sobresalen el francés Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), quien recibió el último Balón de Oro; Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) y Lamine Yamal (España y Barcelona).
En la terna de arqueros el representante albiceleste es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ganador del premio las últimas dos ocasiones. El marplatense no es favorito en esta edición porque Gianluigi Donnarumma descolló en PSG y es el principal candidato.
Donde también hay representantes nacionales son en las nominaciones a los mejores goles convertidos por hombres y mujeres. En el Puskás compiten Santiago Montiel con su gol en Independiente frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Pedro De la Vega gracias al tanto que le marcó a Cruz Azul con la camiseta de Seattle Sounders. Además, Kishi Núñez participa en el premio Marta con su anotación para la selección argentina sobre Costa Rica.
También se elegirá a la mejor jugadora, a los entrenadores más destacados de ambas ramas y a la mejor arquera. Otra distinción que se entregará y tiene ternados es a la de la afición, con el argentino Alejandro Ciganotto. Se trata del fanático de Racing que viaja a dedo a cada partido que la Academia dispouta como visitante y tomó notoriedad en la final de la Copa Sudamericana cuando llegó a Asunción, Paraguay.
Todos los nominados la premio The Best
Mejor jugador
- Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain).
- Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain).
- Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München).
- Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid).
- Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain).
- Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea).
- Pedri (España y Barcelona).
- Raphinha (Brasil y Barcelona).
- Mohamed Salah (Egipto y Liverpool).
- Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain).
- Lamine Yamal (España y Barcelona).
Mejor jugadora
- Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).
- Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).
- Aitana Bonmati (España y Barcelona).
- Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).
- Mariona Caldentey (España y Arsenal).
- Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).
- Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).
- Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).
- Patri Guijarro (España y Barcelona).
- Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).
- Lauren James (Inglaterra y Chelsea).
- Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).
- Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).
- Claudia Pina (España y Barcelona).
- Alexia Putellas (España y Barcelona).
- Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).
- Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).
Mejor entrenador de fútbol masculino
- Javier Aguirre (México).
- Mikel Arteta (Arsenal).
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain).
- Hansi Flick (Barcelona).
- Enzo Maresca (Chelsea).
- Roberto Martínez (Portugal).
- Arne Slot (Liverpool).
Mejor entrenador de fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea).
- Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais).
- Seb Hines (Orlando Pride).
- Renee Slegers (Arsenal).
- Sarina Wiegman (Inglaterra).
Mejor arquero
- Alisson Becker (Brasil y Liverpool).
- Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid).
- Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City).
- Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa).
- Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München).
- David Raya (España y Arsenal).
- Yann Sommer (Suiza e Internazionale Milano).
- Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona).
Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC).
- Cata Coll (España y Barcelona).
- Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).
- Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).
- Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).
- Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).
Premio a la Afición de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (ARG).
- Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo).
- Zakho fans (IRQ).
Premio Puskás (mejor gol anotado para un futbolista)
- Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
- Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025
- Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
- Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
- Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025
- Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
- Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025
- Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025
- Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025
Premio Marta (mejor gol anotado para una futbolista)
- Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
- Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais vs Arsenal | 27 de abril de 2025
- Ashley Cheatley | Brentford vs Ascot United | 3 de noviembre de 2024
- Kyra Cooney-Cross | Alemania vs Australia | 28 de octubre de 2024
- Jon Ryong-jong | RPD de Corea vs Argentina | 2 de septiembre de 2024
- Marta | Orlando Pride vs Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
- Vivianne Miedema | Gales vs Países Bajos | 5 de julio de 2025
- Kishi Núñez | Argentina vs Costa Rica | 8 de septiembre de 2024
- Lizbeth Ovalle | Tigres vs Guadalajara | 3 de marzo de 2025
- Ally Sentnor | Estados Unidos vs Colombia | 20 de febrero de 2025
- Khadija Shaw | Hammarby vs Manchester City | 21 de noviembre de 2024
Tabla de ganadores de The Best al mejor jugador
- Lionel Messi (Argentina) - 3
- Cristiano Ronaldo (Portugal) / Robert Lewandowski (Polonia) - 2
- Luka Modric (Croacia) / Vinicius Jr. (Brasil) - 1
Todos los ganadores de The Best al Mejor Jugador del Año
- 2016: Cristiano Ronaldo (Portugal).
- 2017: Cristiano Ronaldo (Portugal).
- 2018: Luka Modric (Croacia).
- 2019: Lionel Messi (Argentina).
- 2020: Robert Lewandowski (Polonia).
- 2021: Robert Lewandowski (Polonia).
- 2022: Lionel Messi (Argentina).
- 2023: Lionel Messi (Argentina).
- 2024: Vinicius Jr. (Brasil).
