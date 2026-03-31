Así es la agenda completa de los Repechajes Internacionales y de Europa: se definen los clasificados al Mundial

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 tiene 42 de sus 48 participantes confirmados y los seis que restan se definen esta semana en las finales de los repechajes, los cuatro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y los dos intercontinentales.

Este martes 31 de marzo hay cinco cotejos. Los cuatro de Europa son en simultáneo a las 15.45 (hora argentina) y se transmitirán en vivo a través de la plataforma digital Disney+ Premium. Por el Torneo A juegán Bosnia vs. Italia; por el B Suecia vs. Polonia; por el C Turquía vs. Kosovo; y por el D República Checa vs. Dinamarca. El choque entre bosnios e italianos se podrá ver por TV en ESPN mientras que el de suecos vs. polacos en ESPN 2.

La agenda de partidos del repechaje de Europa de este martes 31 de marzo Canchallena

En México, en tanto, se disputarán los dos duelos de las repescas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Este 31 de marzo desde las 18 (hora argentina) chocan República Democrática del Congo vs. Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara mientras que Irak vs. Bolivia lo harán el miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey. Ambos duelos se transmiten en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO.

Los seis ganadores de cada uno de los repechajes ya tienen asignado un grupo en la Copa del Mundo, tal se definió en el sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington. En consiguiente, cada seleccionado que se clasifique a la cita ecuménica cuyo inicio será el 11 de junio con México ante Sudáfrica en el estadio Azteca sabrá inmediatamente cuáles serán sus rivales y dónde los enfrentará.

Cronograma de las finales de los repechajes al Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Repechaje A de Europa

Final

Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

El cuadro del Repechaje A de Europa, con Bosnia e Italia en la final Canchallena

Repechaje B de Europa

Final

Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

El cuadro del Repechaje B de Europa al Mundial 2026

Repechaje C de Europa

Final

Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

El cuadro del Repechaje C de Europa al Mundial 2026

Repechaje D de Europa

Final

Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El cuadro del Repechaje D de Europa al Mundial 2026

Repechaje 1 intercontinental

Final

República Democrática del Congo vs. Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El cuadro del Repechaje 1 internacional al Mundial 2026 Canchallena

Repechaje 2 intercontinental

Final

Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.