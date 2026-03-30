Horarios de los repechajes mundiales que definen a los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Los últimos seis seleccionados clasificados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se definen entre este martes y miércoles con las finales de cada uno de los repechajes, los cuatro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y los dos intercontinentales.

En el Viejo Continenten los duelos se disputarán el 31 de marzo en simultáneo a las 15.45 (hora argentina). Por el Torneo A jugarán Bosnia vs. Italia; por el B Suecia vs. Polonia; por el C Turquí vs. Kosovo; y el por D República Checa vs. Dinamarca. Todos se transmitirán en vivo a través de la plataforma digital Disney+ Premium. El choque entre bosnios e italianos, además, se podrá ver por TV en ESPN mientras que el de suecos vs. polacos en ESPN 2.

Turquía está a un triunfo de jugar el Mundial 2026 YASIN AKGUL - AFP

En México, en tanto, se disputarán los dos duelos de las repescas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Este martes desde las 18 (hora argentina) chocarán República Democrática del Congo vs. Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara mientras que Irak vs. Bolivia lo harán el 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey. Ambos duelos se transmitirán en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO.

Cronograma y resultados de los repechajes al Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Repechaje A de Europa

Semifinales

Italia 2-0 Irlanda del Norte.

Gales 1 (2)-(4) 1 Bosnia y Herzegovina.

Final

Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

El cuadro del Repechaje A de Europa, con Bosnia e Italia en la final Canchallena

Repechaje B de Europa

Semifinales

Ucrania 1-3 Suecia.

Polonia 2-1 Albania.

Final

Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

El cuadro del Repechaje B de Europa al Mundial 2026

Repechaje C de Europa

Semifinales

Turquía 1-0 Rumania.

Eslovaquia 3-4 Kosovo.

Final

Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

El cuadro del Repechaje C de Europa al Mundial 2026

Repechaje D de Europa

Semifinales

Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte.

República Checa 2 (4)-(3) 2 Irlanda.

Final

Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

El cuadro del Repechaje D de Europa al Mundial 2026

Repechaje 1 intercontinental

Semifinal

Nueva Caledonia 0-1 Jamaica.

Final

República Democrática del Congo vs. Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El cuadro del Repechaje 1 internacional al Mundial 2026 Canchallena

Repechaje 2 intercontinental

Semifinal

Bolivia 2-1 Surinam.

Final

Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

El cuadro del Repechaje 2 de la FIFA Canchallena

Los seis ganadores de cada uno de los repechajes ya tienen asignado un grupo en el Mundial, tal se definió en el sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington. En consiguiente, cada seleccionado que se clasifique a la cita ecuménica cuyo inicio será el 11 de junio con México ante Sudáfrica en el estadio Azteca sabrá inmediatamente cuáles serán sus rivales y dónde los enfrentará.

A la selección argentina las repescas internacionales no le modificarán su panorama porque conforma la zona J del Mundial y tiene los tres oponentes definidos: Argelia, Austria y Jordania. En caso de avanzar a 16avos de final como primero o segundo, chocará contra un rival del Grupo H -España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde-.