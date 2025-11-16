Partidos de hoy domingo 16 de noviembre del Torneo Clausura 2025

En la continuidad de la jornada que marca el final de la etapa regular y termina de definir la Tabla Anual, se juegan seis encuentros de alto voltaje emocional
Este domingo 16 de noviembre continúa la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 que da fin a la etapa regular del torneo, termina de definir los clasificados a los octavos de final, los cruces y determina la conformación de la Tabla Anual, con los clasificados a las copas internacionales y descensos.
Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por televisión, en las señales de ESPN Premium y TNT Sports o minuto a minuto en canchallena.com, en el que además se pueden consultar las posiciones de cada uno de los grupos, la Tabla Anual y la de promedios.
De la zona A los equipos que iniciaron la fecha adentro de los playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.
En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense, Atlético Tucumán y Godoy Cruz de Mendoza.
Cronograma de este domingo 16 de noviembre
- 17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM
- 17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS
- 20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT
- 20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS
- 20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM
- 20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2
Cómo sigue la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Lunes 17 de noviembre
- 17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) - ESPN PREMIUM
- 17: Belgrano vs. Unión (Zona A) - TNT SPORTS
- 17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN
- 19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN PREMIUM
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: River Plate (a definir).
- Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).
- Tabla Anual 3: Racing Club (a definir).
- Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).
