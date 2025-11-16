Partidos de hoy domingo 16 de noviembre del Torneo Clausura 2025

Este domingo 16 de noviembre continúa la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 que da fin a la etapa regular del torneo, termina de definir los clasificados a los octavos de final, los cruces y determina la conformación de la Tabla Anual, con los clasificados a las copas internacionales y descensos.

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por televisión, en las señales de ESPN Premium y TNT Sports o minuto a minuto en canchallena.com, en el que además se pueden consultar las posiciones de cada uno de los grupos, la Tabla Anual y la de promedios.

River visita a Vélez en la jornada más apremiante del semestre: el Millonario estará en el foco de las miradas Manuel Cortina - LA NACION

De la zona A los equipos que iniciaron la fecha adentro de los playoffs son Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba de Santiago del Estero. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos y, de momento, están entrando Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. Pujan por meterse Banfield, Belgrano de Córdoba, Defensa y Justicia y Huracán. Ya están eliminados Independiente Rivadavia de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Newell’s.

En la zona B, en tanto, hay cinco clasificados a los octavos de final: Rosario Central con el primer puesto asegurado; Deportivo Riestra, Lanús, Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Faltan definirse tres boletos y, por ahora, son para River Plate, Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan, que en caso de descender no puede competir en los playoffs. Pelean por llegar a ellos Sarmiento de Junín, y Gimnasia de La Plata. Ya no tienen chances de clasificarse Instituto de Córdoba, Independiente, Platense, Atlético Tucumán y Godoy Cruz de Mendoza.

Por razones que nadie explicó, Argentinos jugará más tarde que River, rival con el que comparten objetivos similares Juan Jose Garcia

Cronograma de este domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B) - ESPN PREMIUM

17: Vélez vs. River (Zona B) - TNT SPORTS

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A) - TNT

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A) - TNT SPORTS

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A) - ESPN PREMIUM

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A) - ESPN 2

Cómo sigue la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A) - ESPN PREMIUM

17: Belgrano vs. Unión (Zona A) - TNT SPORTS

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A) - ESPN

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B) - ESPN PREMIUM

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)