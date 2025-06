En qué canal pasan Palmeiras vs. Botafogo por el Mundial de Clubes hoy

Este sábado, desde las 13 (hora argentina), Palmeiras y Botafogo se enfrentan en el marco de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Francois Letexier, se disputa en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El Verdão se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo al finalizar en lo más alto del Grupo A con cinco puntos, misma cantidad que Inter Miami pero con mejor diferencia de gol, producto de una victoria (2 a 0 vs. Al Ahly) y dos empates (0 a 0 vs. Porto y 2 a 2 vs. el equipo dirigido por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi). Tiene tres argentinos en el plantel: Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López.

Agustín Giay, lateral derecho surgido en San Lorenzo, es uno de los tres argentinos de Palmeiras AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Fogão, por su parte, accedió al cuadro principal como escolta de PSG en el B con un total de seis unidades, en la zona más pareja de la etapa inicial que también integró Atlético de Madrid. Culminó con la misma cantidad de puntos que el reciente ganador de la UEFA Champions League y que el equipo de Diego ‘Cholo’ Simeone, por lo que todo se definió por el balance de tantos en los partidos entre ellos. Así, los franceses quedaron primeros, los brasileños segundos y los españoles, sorpresivamente, terceros y eliminados. Hay tres argentinos en el equipo: Alexander Barboza, Álvaro Montoro y Joaquín Correa.

Palmeiras vs. Botafogo: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Filadelfia, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DAZN. Quienes tengan contratado el servicio del cableoperador DGO (de DirecTV), por su parte, podrán acceder a la señal televisiva de manera online. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Palmeiras corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.29 contra los 3.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Botafogo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.05.