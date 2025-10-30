En qué canal pasan Palmeiras vs. LDU por la Copa Libertadores 2025 hoy

La segunda semifinal de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador se define este jueves con el partido de vuelta, programado para las 21.30 (hora argentina) en el Allianz Parque de San Pablo con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. En la ida los ecuatorianos festejaron como local 3 a 0.

La revancha se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El Verdão sufrió la altura de Quito en la ida y tiene la misión de revertir la serie ante su gente para no despedirse de un certamen en el que es el máximo favorito al título. En el anterior encuentro sufrió su primera derrota, porque llegó hasta las semifinales invicto. En la primera etapa lideró el Grupo G con 18 puntos gracias a seis victorias en la misma cantidad de partidos; en octavos eliminó a Universitario de Perú 4 a 0 -triunfo 4 a 0 en el primer juego y empate sin goles en la vuelta-; y en cuartos lo sufrió River Plate con un global de 5 a 2 -2 a 1 en el Monumental y 3 a 1 en Brasil-.

El combinado de Tiago Nunes, por su parte, sacó una buena ventaja como anfitrión, pero es consciente de que no es definitiva. Liga de Quito ya se cobró a dos rivales brasileños: en octavos eliminó al último campeón, Botafogo, por un global de 2 a 1 -caída 1 a 0 en la ida y triunfo 2 a 0 en la revancha- y en cuartos a San Pablo 3 a 0 -2 a 0 y 1 a 0, respectivamente. En la primera instancia lideró la zona C, la más pareja de todas, con 11 unidades gracias a tres victorias, dos igualdades y una caída. Sumó la misma cantidad que Flamengo y Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó por encima de ellos por diferencia de goles.

Liga de Quito sacó una buena ventaja en la ida vs. Palmeiras, pero no definitiva Dolores Ochoa - AP

Posibles formaciones

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; José Manuel López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; José Manuel López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira. Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo brasileño con una cuota máxima de 1.15 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una alegría del elenco ecuatoriano. El empate, que le daría la clasificación a la final a Liga de Quito, paga hasta 7.17.

El ganador avanzará a la definición, programada el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú; vs. Flamengo, que eliminó en su semifinal a Racing con un global de 1 a 0 gracias al resultado que obtuvo en la ida porque en el Cilindro de Avellaneda fue empate sin goles.