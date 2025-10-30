LA NACION

En qué canal pasan Palmeiras vs. LDU por la Copa Libertadores 2025 hoy

La revancha de la serie de semifinales se disputa este jueves desde las 21.30 en San Pablo con arbitraje de Wilmar Roldán; en la ida ganaron los ecuatorianos 3 a 0

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Jose Manuel López es una de las figuras de Palmeiras, que debe revertir el 0-3 de la ida ante Liga de Quito
Jose Manuel López es una de las figuras de Palmeiras, que debe revertir el 0-3 de la ida ante Liga de QuitoAndre Penner - AP

La segunda semifinal de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador se define este jueves con el partido de vuelta, programado para las 21.30 (hora argentina) en el Allianz Parque de San Pablo con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. En la ida los ecuatorianos festejaron como local 3 a 0.

La revancha se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El Verdão sufrió la altura de Quito en la ida y tiene la misión de revertir la serie ante su gente para no despedirse de un certamen en el que es el máximo favorito al título. En el anterior encuentro sufrió su primera derrota, porque llegó hasta las semifinales invicto. En la primera etapa lideró el Grupo G con 18 puntos gracias a seis victorias en la misma cantidad de partidos; en octavos eliminó a Universitario de Perú 4 a 0 -triunfo 4 a 0 en el primer juego y empate sin goles en la vuelta-; y en cuartos lo sufrió River Plate con un global de 5 a 2 -2 a 1 en el Monumental y 3 a 1 en Brasil-.

El combinado de Tiago Nunes, por su parte, sacó una buena ventaja como anfitrión, pero es consciente de que no es definitiva. Liga de Quito ya se cobró a dos rivales brasileños: en octavos eliminó al último campeón, Botafogo, por un global de 2 a 1 -caída 1 a 0 en la ida y triunfo 2 a 0 en la revancha- y en cuartos a San Pablo 3 a 0 -2 a 0 y 1 a 0, respectivamente. En la primera instancia lideró la zona C, la más pareja de todas, con 11 unidades gracias a tres victorias, dos igualdades y una caída. Sumó la misma cantidad que Flamengo y Central Córdoba de Santiago del Estero y quedó por encima de ellos por diferencia de goles.

Liga de Quito sacó una buena ventaja en la ida vs. Palmeiras, pero no definitiva
Liga de Quito sacó una buena ventaja en la ida vs. Palmeiras, pero no definitivaDolores Ochoa - AP

Posibles formaciones

  • Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; José Manuel López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.
  • Liga de Quito: Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado. DT: Tiago Nunes.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo brasileño con una cuota máxima de 1.15 contra 15.0 que cotiza su derrota, es decir una alegría del elenco ecuatoriano. El empate, que le daría la clasificación a la final a Liga de Quito, paga hasta 7.17.

El ganador avanzará a la definición, programada el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú; vs. Flamengo, que eliminó en su semifinal a Racing con un global de 1 a 0 gracias al resultado que obtuvo en la ida porque en el Cilindro de Avellaneda fue empate sin goles.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Cuándo es el sorteo del Mundial 2026
    1

    Cuándo es el sorteo del Mundial 2026

  2. ¿Cómo lo hizo? Norrie tiró magia a una mano y eliminó de París a Alcaraz, que puede perder el Nº 1
    2

    Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo

  3. “Chau Rojo. Dejá de robar”: los afiches que aparecieron en el Cilindro justo en un día crucial
    3

    “Chau Rojo. Dejá de robar”: los afiches que aparecieron en Racing justo en un día crucial

  4. Vinicius pidió disculpas después de su "berrinche", pero Rivaldo le apuntó con todo a Xabi Alonso
    4

    Vinicius pidió disculpas después de su “berrinche” durante Real Madrid vs. Barcelona y Rivaldo apuntó con Xabi Alonso

Cargando banners ...