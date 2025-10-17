En qué canal pasan Racing vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2025 hoy

Este viernes, desde las 19, Racing y Aldosivi se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La rareza de que la Academia juegue un viernes se debe a que el miércoles de la semana próxima afrontará la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 frente a Flamengo. En ese contexto, el DT Gustavo Costas intentará resguardar a la mayor cantidad de titulares posibles para evitar contratiempos inesperados. En el plano local, sin embargo, debe sumar puntos para meterse en zona de acceso a los octavos de final, ya que está undécimo con 15 unidades. En la última jornada derrotó por 3 a 1 a Banfield.

Gustavo Costas sabe que no puede perder puntos en el plano local, pero no arriesgará a los titulares Marcos Brindicci

El Tiburón, por su parte, también está obligado al triunfo, aunque por un motivo mucho más complejo: se encuentra en zona de descenso a la Primera Nacional por intermedio de la Tabla Anual (está penúltimo, pero únicamente por delante de San Martín de San Juan, que hasta el momento quedaría relegado por promedios). Actualmente se ubica en el último puesto de su zona con apenas nueve unidades y viene de ganarle 2 a 0 a Huracán.

Racing vs. Aldosivi: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 19 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.83 contra los 5.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Aldosivi. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

Las casas de apuestas ponen a Racing como claro favorito al triunfo en el encuentro frente a Aldosivi Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Posibles formaciones