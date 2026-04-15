Cómo ver a Racing en DirecTV y DGO: cuánto sale y cómo suscribirse para seguir la Copa Sudamericana 2026

Los partidos de la Copa Sudamericana 2026 se transmiten por dos señales diferentes y una de ellas es DirecTV, que tiene derechos sobre el certamen y en cada fecha dispone de juegos en los que participan clubes de la Argentina como lo es esta semana el de Racing Club vs. Botafogo de Brasil, por la segunda jornada del Grupo E.

El encuentro se desarrolla desde las 19 (horario argentino) en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje del chileno Cristián Marcelo Garay Reyes y se transmite en vivo por DSports, el canal deportivo de DirecTV que se puede sintonizar online en DGO -se requiere ser cliente-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Racing necesita un buen resultado para levantar el ánimo, tras las derrotas en los clásicos con Independiente y River Gonzalo Colini - La Nación

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación a través de la plataforma digital DGO en una TV, smartphone, tablet o notebook.

Hay tres opciones con diferentes costos: Plan Streaming a $35.200 por mes; Plan Fútbol a $29.000 por mes; y Plan TV a $31.300 por mes. Cada uno ofrece diferentes servicios y, lo saliente, es que todos cuentan con DSports para sintonizar a Racing.

Cómo contratar DirecTV

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home.

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

Los planes que ofrece DirecTV para ser usuario y ver los partidos en exclusiva de la Copa Sudamericana

La previa de Racing vs. Botafogo

La Academia, que en la primera fecha venció a Independiente de Bolivia 2 a 1 como visitante, se presenta por primera vez en su estadio en el certamen internacional y lo hace sin su público en las tribunas a raíz de la sanción que debe cumplir por la utilización de bengalas en la revancha contra Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto de Gustavo Costas perdió este domingo ante River 2 a 0 como local y quedó afuera de los puestos de clasificación a octavos de final en el Torneo Apertura 2026. La derrota cayó como un balde de agua fría y quien quedó en el ojo de la tormenta fue Marcos Rojo por la evitable expulsión producto de un golpe sin pelota a Lucas Martínez Quarta. El ex-Boca ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El Fogão, por su parte, empezó el certamen continental con un empate como local ante Caracas de Venezuela 1 a 1. Sin el mismo poderío que cuando conquistó la Libertadores 2024, empezó la temporada compitiendo en la edición 2026 de ese certamen, pero perdió en la tercera fase del repechaje contra Barcelona de Ecuador y decantó en la Copa Sudamericana. El plantel que tiene a los argentinos Alexander Barboza, Álvaro Montoro, Cristian Medina y Joaquín Correa marcha undécimo en el Brasileirão, lejos del líder Palmeiras.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas. Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Álvaro Montoro, Matheus Martins y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Ambos clubes se enfrentaron el año pasado en la Recopa Sudamericana correspondiente al 2024. Tanto en la ida en el Cilindro como en la vuelta en Río de Janeiro Racing ganó 2 a 0, por lo que se quedó con el título con un global de 4 a 0.