En qué canal pasan Racing vs. River por la Copa Argentina 2025 hoy

Racing Club y River Plate chocan este jueves desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con arbitraje de Hernán Mastrángelo por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 para definir quién avanza a las semifinales y se enfrenta a Independiente Rivadavia de Mendoza, verdugo de Tigre 3 a 1.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El duelo, trascendental para ambos clubes, los encuentra en momentos muy diferentes. El equipo dirigido por Gustavo Costas accedió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y sigue en carrera por el título que tanto anhela, el mismo por el que ya no compite el plantel de Marcelo Gallardo porque quedó eliminado en cuartos a manos de Palmeiras.

En el Torneo Clausura 2025, el conjunto de Avellaneda igualó en su última presentación ante Independiente 0 a 0 en el clásico que se jugó en el Cilindro y sigue afuera de los puestos de acceso a octavos, aunque cerca de los clubes que están por encima suyo en la zona A. El club del barrio porteño de Núñez, por su parte, perdió ante Deportivo Riestra 2 a 1 como local y cayó hasta el tercer puesto en el Grupo B. La derrota, histórica, caló muy hondo y los jugadores fueron reprobados por el público en el Monumental.

La Academia se metió entre los mejores ocho de la Copa Argentina 2025 tras eliminar a Deportivo Riestra 3 a 0 con goles de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura. Previamente, se impuso a Santamarina de Tandil 2 a 0 en la primera ronda y a San Martín de San Juan 3 a 1 en los octavos. El club tiene una deuda pendiente con el campeonato porque nunca lo ganó. Cuando más cerca estuvo fue en la edición 2011-2012 y cedió en la definición con Boca Juniors.

River es el segundo máximo ganador de la historia con tres títulos conseguidos en 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. En su camino a los cuartos de final de la edición 2025 doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0, San Martín de Tucumán 3 a 0 y Unión de Santa Fe por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. El dato sobresaliente es que todavía no recibió goles.

Franco Armani fue clave en River en la definición por penales ante Unión de Santa Fe en cuartos de final de la Copa Argentina 2025 Fotobaires

Ninguno de los entrenadores confirmó la formación inicial, pero no hacen demasiados cambios con respecto a sus habituales titulares. En el equipo albiceleste Marcos Rojo, que a horas del partido fue habilitado para jugar en el Torneo Clausura 2025 por la lesión de un compañero, no es titular, como se especuló en la previa, y se mantiene Nazareno Colombo. Las otra duda sería Tomás Conechny le ganó la pulseada a Duván Vergara y Facundo Mura, a Gastón Martirena. Bruno Zuculini es el mediocampista central ante la ausencia de Juan Ignacio Nardoni por lesión.

Gallardo, por su parte, tendría algunas dudas: Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz en la defensa; Kevin Castaño o Ignacio Fernández en el mediocampo; y el delantaro Facundo Colidio o el propio Fernández, por lo que el esquema se modifica en relación a quien elija. Regresa Gonzalo Montiel al lateral derecho mientras que Enzo Pérez está descartado por la sutura de un corte que sufrió en la rodilla derecha tras la revancha con Palmeiras.

Facundo Colidio, cuestionado, puede ser titular en River en el partido vs. Racing Hernan Cortez - Getty Images South America

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Ignacio Fernández. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario con una cuota de 2.45 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Academia. El empate, que llevaría la definición a los penales, también paga 3.20.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de diciembre del año pasado, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional y Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Maximiliano Salas, actualmente en la vereda opuesta. En la Copa Argentina no se enfrentan desde las semifinales de la edición 2011-2012: empataron 0 a 0 en los 90′ y la Academia ganó 5 a 4 por penales.

El otro cruce de semifinales, por la parte baja del cuadro, lo protagonizarán Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. El Bicho superó a Lanús 1 a 0 mientras que el Pirata doblegó a Newell’s 3 a 1.