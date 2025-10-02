Argentina vs. Italia, por el Mundial Sub 20 de Chile 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El grupo D del Mundial Sub 20 Chile 2025 se definirá el próximo sábado con dos encuentros en simultáneo a las 20 (hora argentina) y uno de ellos será el la selección argentina vs. Italia en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso -el otro lo protagonizarán Australia y Cuba en el recinto Nacional de Santiago-.

El cotejo entre la albiceleste y la Azzurra se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizada al instante.

El combinado dirigido por Diego Placente ya está clasificado a octavos de final porque lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto gracias a sus triunfos sobre Cuba 3 a 1 y Australia 4 a 1. Así, afrontará el último cotejo de la primera etapa con el objetivo de quedar en lo más alto de la zona para tener un cruce más favorable.

Teniendo en cuenta que su escolta es su rival de turno con cuatro unidades, a la Argentina le alcanzará con empatar para ser primero. Los italianos le arrebatarán el liderazgo si se imponen y quedarán por detrás suyo ante una igualdad. En caso de caer ante los sudamericanos, serán segundos si los cubanos no superan a los Socceros. En caso de una victoria de los centroamericanos, entrará en juego la diferencia de goles.

El formato de juego hace que, por los resultados que se dieron en la zona, es probable que avancen tres seleccionados a la próxima etapa. Para la fase inicial de la Copa del Mundo, los 24 equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y, además de los dos líderes de cada uno, se clasificarán a octavos de final los cuatro mejores terceros entre todas las zonas. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia 2-2 Cuba.

Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.

La selección nacional se clasificó al Mundial como segunda del Sudamericano Sub 20 y anhela ser campeón por séptima vez para estirar su liderazgo en la tabla de máximos ganadores. Su última conquista fue en Canadá 2007. De cara al choque con Italia, Placente podrá contar con Santiago Fernández, expulsado en el debut vs. Cuba y quien cumplió su sanción ante Australia.

La Azzurra, por su parte, es dirigida por Carmine Nunziata y su máxima estrella es Mattia Liberali, mediocampista ofensivo que recientemente Milán vendió a Catanzaro de la Serie B. El equipo accedió a su novena cita ecuménica en la historia gracias al primer puesto que obtuvo en la fase de grupos de la Eurocopa Sub 19 y anhela ser campeón por primera vez, tras perder la final de la edición 2023 en la Argentina ante Uruguay. Aunque no tiene títulos, en los últimos torneos fue protagonista porque se ubicó tercero en 2017 y cuarto en 2019, además del mencionado segundo lugar dos años atrás.

La selección de Italia es la última subcampeona del Mundial Sub 20 JAVIER TORRES� - AFP�

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial