Horario de Racing vs. River, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

El último semifinalista de la Copa Argentina 2025 se conoce este jueves y será Racing Club o River Plate, que se enfrentan en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario con arbitraje de Hernán Mastrángelo por los cuartos de final.

El partido inicia a las 18 y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador enfrentará en la próxima etapa a Independiente Rivadavia de Mendoza, verdugo de Tigre, al que venció por 3 a 1. La otra semifinal la protagonizarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

La previa de Racing vs. River

El partido, trascendental para ambos clubes, los encuentra en momentos muy diferentes. El equipo dirigido por Gustavo Costas accedió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y sigue en carrera por el título que tanto anhela, el mismo por el que ya no compite el plantel de Marcelo Gallardo porque quedó eliminado en cuartos a manos de Palmeiras.

En el Torneo Clausura 2025, el conjunto de Avellaneda igualó en su última presentación ante Independiente 0 a 0 en el clásico que se jugó en el Cilindro y sigue afuera de los puestos de acceso a octavos, aunque cerca de los clubes que están por encima suyo en la zona A. El club del barrio porteño de Núñez, por su parte, perdió ante Deportivo Riestra 2 a 1 como local y cayó hasta el tercer puesto en el Grupo B. La derrota, histórica, caló muy hondo y los jugadores fueron reprobados por el público en el Monumental.

Marcos Rojo no puede jugar para Racing el Torneo Clausura, pero pelea por un puesto entre los titulares para la Copa Argentina Gonzalo Colini - LA NACION

La Academia se metió entre los mejores ocho de la Copa Argentina 2025 tras eliminar a Deportivo Riestra 3 a 0 con goles de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura. Previamente, se impuso a Santamarina de Tandil 2 a 0 en la primera ronda y a San Martín de San Juan 3 a 1 en los octavos. El club tiene una deuda pendiente con el campeonato porque nunca lo ganó. Cuando más cerca estuvo fue en la edición 2011-2012 y cedió en la definición con Boca Juniors.

River es el segundo máximo ganador de la historia con tres títulos conseguidos en 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. En su camino a los cuartos de final de la edición 2025 doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0, San Martín de Tucumán 3 a 0 y Unión de Santa Fe por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. El dato sobresaliente es que todavía no recibió goles.

Marcelo Gallardo tiene la misión de recuperar el nivel que supo mostrar River en su primer ciclo como DT Andre Penner� - AP�

Ninguno de los entrenadores confirmó la formación inicial, pero no harían demasiados cambios con respecto a sus respectivas últimas presentaciones. En el equipo albiceleste Marcos Rojo, que no puede actuar en el Torneo Clausura 2025, pelea por un lugar con Nazareno Colombo. Las otra duda sería Tomás Conechny o Duván Vergara. Bruno Zuculini estaría como mediocampista central ante la ausencia de Juan Ignacio Nardoni por lesión.

Gallardo, por su parte, tendría tres dudas: Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz en la defensa; Kevin Castaño o Ignacio Fernández en el mediocampo; y Facundo Colidio o Santiago Lencina en la ofensiva. Regresaría Gonzalo Montiel al lateral derecho mientras que Enzo Pérez está descartado por la sutura de un corte que sufrió en la rodilla derecha tras la revancha con Palmeiras.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario con una cuota de 2.45 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Academia. El empate, que llevaría la definición a los penales, también paga 3.20.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de diciembre del año pasado, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional y Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Maximiliano Salas, actualmente en la vereda opuesta. En la Copa Argentina no se enfrentan desde las semifinales de la edición 2011-2012: empataron 0 a 0 en los 90′ y la Academia ganó 5 a 4 por penales.