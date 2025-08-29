Así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2025, tras el triunfo de River ante Unión

La Copa Argentina 2025 terminó de definir este jueves a sus cuatro pasajeros a cuartos de final. Se trata de River, que venció en el último choque de esa parte de la llave a Unión de Santa Fe por 4 a 3 en penales tras igualdad 0 a 0 en tiempo reglamentario. De esta manera, el Millonario, que también tiene abiertos los frentes de cuartos de final de la Copa Libertadores y Torneo Clausura, se enfrentará a a un rival con los mismos objetivos: Racing. Todos los detalles de cada uno de los partidos ya jugados, más cómo quedó el cuadro y próximos cruces, están disponibles en canchallena.com.

River no pudo resolver los problemas que le planteó el equipo conducido por Leonardo Madelón en los 90’ y se impuso con los penales 4 a 3. El DT Marcelo Gallardo también utilizó el partido para probar estrategias y sistema de cara a la llave trascendental de Libertadores que tendrá a fines de septiembre con Palmeiras.

El próximo rival del Millonario en la Copa Argentina 2025, que tiene como gran faro de atracción otorgar al campeón un pasaje al máximo certamen sudamericano de clubes, será ni más ni menos que Racing, que persigue los mismos horizontes. La Academia dirigida por Gustavo Costas se metió entre los ocho mejores tras imponerse a Deportivo Riestra por 3 a 0.

Racing y River son los únicos clubes denominados ‘grandes’ que siguen en carrera por el título porque Boca Juniors fue eliminado en 16avos por Atlético Tucumán 2 a 1 mientras que en los octavos San Lorenzo cedió ante Tigre 1 a 0 e Independiente con Belgrano 2 a 0.

Racing superó con holgura a Deportivo Riestra y será el rival de River en cuartos de final

Además de la Academia, el Matador y el Pirata, los otros equipos que están en cuartos de final son Independiente Rivadavia de Mendoza -superó a Central Córdoba de Rosario 2 a 1-, Argentinos Juniors -doblegó a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 1-, Lanús -le ganó a Huracán 2 a 0- y Newell’s -venció a Atlético Tucumán 3 a 2-.

Cronograma y resultados de los octavos de final

San Lorenzo 0-1 Tigre.

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario.

Racing 3-0 Deportivo Riestra.

Unión de Santa Fe 0 (3) - (4) 0 River Plate.

Atlético Tucumán 2-3 Newell’s - Fecha, hora y estadio a confirmar.

Belgrano 2-0 Independiente.

Aldosivi 1-2 Argentinos Juniors.

Lanús 2-0 Huracán.

River no pudo quebrar a Unión en los 90' y finalmente se impuso en los penales

Cuartos de final

Tigre vs. Independiente Rivadavia.

Racing vs. River Plate.

Newell’s vs. Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors vs. Lanús.

* La organización aún no confirmó días y horarios de estos encuentros.

Tabla de campeones de la Copa Argentina

Boca Juniors - 4 (1969, 2012, 2015 y 2020)

River Plate - 3 (2016, 2017 y 2019)

Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) y Central Córdoba (2024) - 1