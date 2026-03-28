En qué canal pasan Racing vs. San Martín de Formosa por la Copa Argentina 2026 hoy

Este sábado, desde las 21.15 (horario argentino), Racing y San Martín de Formosa se enfrentan en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Gariano, se disputa en el estadio Florencio Sola y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia nunca pudo consagrarse en el certamen más federal del país, pero fue finalista en la edición de 2011-2012, cuando perdió 2 a 1 con Boca en el estadio San Juan del Bicentenario. En la última edición quedó eliminada en cuartos de final tras caer por la mínima diferencia ante River con un gol de Maximiliano Salas, quien se había sumado recientemente al Millonario desde, justamente, Racing.

Racing quiere festejar ante San Martín de Formosa para avanzar de ronda en la Copa Argentina Rodrigo Valle - Getty Images South America

La Franja es uno de los representantes del Torneo Federal A en esta edición. Se clasificó luego de haber alcanzado la tercera ronda del certamen en cuestión en 2025, instancia en la que quedó eliminado al perder con Club Ciudad de Bolívar por 5 a 1 en el resultado global. El año pasado también se enfrentó al club de Avellaneda en la primera ronda. Y fue derrota por 3 a 1 en Chaco.

Racing vs. San Martín de Formosa: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Banfield, Buenos Aires, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.22 contra los 14.50 que se repagan por un hipotético triunfo de San Martín de Formosa. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.33.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el encuentro ante San Martín de Formosa FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Posibles formaciones