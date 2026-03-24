Copa Argentina 2026: próximos partidos y cómo está el cuadro

La primera fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales le abre la puerta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para programar encuentros de la Copa Argentina 2026. El parate del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional le posibilita a los clubes tener días disponibles para competir en el torneo que reúne a clubes de todas las categorías.

El campeonato transcurre su primera etapa, de la que ya se jugaron 17 partidos y restan otros 15. Entre los que se desarrollaron sobresalen las victorias de San Lorenzo sobre Deportivo Rincón 5 a 0; de Boca ante Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0; de River vs. Ciudad de Bolívar 1 a 0; del último campeón, Independiente Rivadavia, a Estudiantes de Buenos Aires 2 a 0; de Rosario Central contra Sportivo Belgrano de San Francisco 2 a 0; y de Estudiantes de La Plata a Ituzaingó 4 a 0.

De los partidos que le quedan a la fase inicial, ocho se disputarán entre el 25 y 30 de marzo y en todos habrá presencia de equipos de la primera división del fútbol argentino. Este miércoles Atlético Tucumán se medirá con Sportivo Barracas y Banfield ante Real Pilar mientras que el próximo viernes Independiente chocará con Atenas de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba con Atlético Rafaela.

En la continuidad, el sábado 28 Racing hará lo propio con Sarmiento de Formosa mientras que el domingo jugarán Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca y Newell’s ante Acassuso. El lunes 30 Unión de Santa Fe y Agropecuario de Carlos Casares cerrarán el mes de actividad.

Estos son los partidos de la Copa Argentina previstos para la última semana de marzo Canchallena

Los otros dos encuentros que están confirmados con fecha, hora y sede son Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever e Instituto de Córdoba vs. Atlanta. Ambos tendrán lugar el 1° de abril.

Fixture y resultados de la primera ronda de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón.

5-0 Deportivo Rincón. Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú.

1-0 Deportivo Maipú. Newell’s vs. Acassuso - Domingo 29 de marzo.

Gimnasia de La Plata vs. Camioneros - Miércoles 8 de abril.

Banfield vs. Real Pilar - Miércoles 25 de marzo.

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán - Martes 7 de abril.

Godoy Cruz 0-1 Deportivo Morón.

Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland.

Racing vs. San Martín de Formosa - Sábado 28 de marzo.

Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever - Miércoles 1° de abril.

Central Córdoba (4) 2-2 (5) Gimnasia de Jujuy.

Belgrano de Córdoba vs. Atlético Rafaela - Viernes 27 de marzo.

Vélez vs. Armenio - Martes 7 de abril.

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta - Martes 7 de abril.

Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez - Miércoles 8 de abril.

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy.

2-0 Gimnasia de Chivilcoy. River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar.

1-0 Ciudad de Bolívar. Aldosivi de Mar del Plata 3-0 San Miguel.

3-0 San Miguel. Independiente Rivadavia de Mendoza 2-0 Estudiantes de Buenos Aires.

2-0 Estudiantes de Buenos Aires. Tigre 2-0 Claypole.

2-0 Claypole. Talleres 2-0 Argentino de Merlo.

2-0 Argentino de Merlo. Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas - Miércoles 25 de marzo.

Unión de santa Fe vs. Agropecuario - Martes 31 de marzo.

Independiente vs. Atenas - Viernes 27 de marzo.

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz.

1-0 Argentino de Monte Maíz. San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn.

2-0 Deportivo Madryn. Instituto de Córdoba vs. Atlanta - Miércoles 1° de abril.

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda.

4-1 Sarmiento de La Banda. Estudiantes de La Plata 4-0 Ituzaingó.

4-0 Ituzaingó. Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano.

2-0 Sportivo Belgrano. Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley.

(4) 2-2 (3) Temperley. Huracán vs. Olimpo de Bahía Blanca - Domingo 29 de marzo.

River Plate sufrió, pero le ganó a Ciudad de Bolívar 1 a 0 en su debut en la Copa Argentina Hernan Cortez - Getty Images South America

Cruces confirmados de los 16avos de final de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.

Morón vs. Midland.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Tigre.

Platense vs. San Martín de San Juan.

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.

San Lorenzo fue el último equipo que se clasificó a la segunda ronda de la Copa Argentina 2026 Captura X

Tabla de campeones de la Copa Argentina