Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 12

Este miércoles finalizó la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 y hay un único líder por grupo: Vélez en el A e Independiente Rivadavia en el B. El partido más destacado de la jornada fue el triunfo 5 a 0 de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con un histórico hat-trick de Adolfo Gaich, que ingresó a los 72′ y solo tocó la pelota cinco veces para anotar los tres goles. Las tablas de posiciones están disponibles en canchallena.com.

El Fortín se mantiene como único puntero de la zona A a pesar de que, ante Lanús y por la mínima diferencia, sufrió su primera derrota en lo que va del campeonato. Tiene 22 puntos y ahora le saca uno al Pincha. La Lepra mendocina, por su parte, lidera la zona B con 23 unidades, tres más que su escolta River. Recientemente derrotó a Rosario Central por 2 a 0 con goles de Luciano Gómez y Álex Arce.

Independiente Rivadavia es el equipo con más puntos conseguidos en las primeras 11 fechas del Torneo Apertura 2026 Instagram

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Así se jugó la fecha 12

Viernes 20 de marzo

Banfield 1-0 Tigre.

Atlético Tucumán 1-0 Gimnasia de La Plata.

Sábado 21 de marzo

Vélez 0-1 Lanús (Zona A)

Newell’s 1-0 Gimnasia de Mendoza

Defensa y Justicia 2-0 Unión

Independiente 1-2 Talleres (Zona A)

Belgrano 1-2 Racing (Zona B)

Domingo 22 de marzo

Sarmiento 2-0 Aldosivi

Estudiantes de Río Cuarto 0-2 River

Boca 2-0 Instituto

Independiente Rivadavia 2-0 Rosario Central

Argentinos 1-0 Platense

Lunes 23 de marzo

Estudiantes de La Plata 5-0 Central Córdoba

Huracán 0-0 Barracas Central

Adolfo Gaich se reencontró con el gol de la mejor manera posible: con un hat-trick en 20 minutos Nacho Amiconi - Fotobaires

Miércoles 25 de marzo