Confirmaron día y horario del Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura

En el medio del parate del fútbol local por el desarrollo de la fecha FIFA de marzo para los amistosos de selecciones, la Liga Profesional, entidad que rige los torneos en la Argentina, dio a conocer la programación de las fechas 13, 14, 15 y 16 del Torneo Apertura 2026, la recta final de la etapa regular que determinará los clasificados a playoffs. Y en este contexto, un partido se llevó toda la atención en la agenda: el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el más atractivo del país. Todos los detalles de la previa están en canchallena.com.

Así, el partido más esperado por los hinchas del Millonario y el xeneize, encontró lugar en el calendario el domingo 19 de abril, a las 17 (horario argentino). Corresponde al interzonal de la jornada, ya que ocupan grupos diferentes y tendrá lugar en el estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires. La última vez que ambos equipos se enfrentaron allí, en mayo pasado, River se impuso por 2 a 1 con un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono, la joya de ese momento que de inmediato fue vendido a Real Madrid, con 18 años y una cifra récord.

Para ambos equipos será un duelo trascendental. Por un lado, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, que asumió en el Millonario tras la salida de Marcelo Gallardo como entrenador asumirá su primer Superclásico en el banco y por el otro Claudio Ubeda, siempre en el ojo de la tormenta de los xeneizes aunque el equipo gane, tendrá una exigencia suprema. ‘Sifón’, que quedó como cabeza principal del grupo tras la muerte de Miguel Angel Russo (era su ayundate) en octubre, no consiguió nunca la regularidad que exigen los hinchas, aunque se está metiendo en playoffs.

El encuentro, además, será el penúltimo de la etapa de grupos del Apertura, por lo que será determinante en los ánimos de cara a lo que sigue: la llave de los 16 mejores, la determinación de esos cruces y además, las copas internacionales. Para entonces, ambos ya habrán debutado en la Sudamericana y Libertadores, respectivamente, por lo que el momento emocional de cada uno puede ser diferente.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.