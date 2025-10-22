En qué canal pasan Real Madrid vs. Juventus por la Champions League 2025-2026 hoy

Real Madrid y Juventus protagonizan este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić el encuentro más atractivo del cierre de la tercera fecha de la Champions League 2025-2026.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa de Real Madrid vs. Juventus

El Merengue comenzó el certamen del que es el máximo ganador con dos triunfos, -ante Marsella 2 a 1 y Qairat de Kazajistán 5 a 0- y es uno de los seis líderes que tiene la tabla de posiciones, todos con seis unidades. El argentino Franco Mastantuono tiene protagonismo en el inicio de la temporada en Europa y muy probablemente sea titular ante el conjunto italiano en la previa de un nuevo clásico vs. Barcelona por La Liga de España. Más allá de ese compromiso, el entrenador Xabi Alonso no guarda jugadores y dispone de la mejor formación posible.

La Casa Blanca idera el campeonato español con 24 unidades, lleva una racha de 10 triunfos en sus últimos 11 partidos entre todos los torneos. La única derrota se la propinó el Atlético de Madrid de Diego Simeone en un derby madrileño 5 a 2.

Kylian Mbappé es la gran figura de Real Madrid en el inicio de la temporada 2025-2026 Alberto Saiz - AP

La Vecchia Signora, por su parte, todavía no ganó ni perdió en la Champions League porque igualó los dos encuentros que disputó, frente a Borussia Dortmund 4 a 4 y Villarreal 2 a 2. El fixture hizo que tenga un arranque complicado, frente a rivales de envergadura, pero necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por clasificar a los playoffs.

Su presente es muy irregular y acumula seis juegos sin triunfos entre todos los certámenes con cinco empates y una derrota. En la Seria A de Italia se ubica séptimo con 12 unidades producto de tres triunfos, tres igualdades y una derrota.

Posibles formaciones

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Huijsen, Éder Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélién Tchouaméni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso. Juventus: Michele Di Gregorio; Daniele Rugani, Lloyd Kelly, Federico Gatti; Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Pierre Kalulu; Francisco Conceição; Jonathan David y Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.

En la previa al partido, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuetas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.48 contra 6.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.86.

Ambos clubes se enfrentaron recientemente en el Mundial de Clubes 2025, por los octavos de final, y fue triunfo 1 a 0 de Real Madrid con gol de Gonzalo García Torres.