En qué canal pasan River vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 17 (horario argentino), Barracas Central y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Claudio Tapia y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Guapo se prepara para la temporada más importante de su historia. Disputará un torneo internacional por primera vez, la Copa Sudamericana, tras un buen 2025 en el que finalizó en el décimo lugar de la Tabla Anual del fútbol argentino, que tiene en cuenta lo hecho en el Apertura (perdió en octavos de final ante River) y el Clausura (cayó en cuartos frente a Gimnasia de La Plata).

Barracas Central será local en su estreno en el Torneo Apertura 2026: se cruzará con River Fotobaires / Facundo Morales

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, el primero de los argentinos en volver a los entrenamientos de pretemporada (lo hizo antes de fin de año), necesita cambiar la imagen magra y deslucida que dejó en 2025, no solo por la falta de títulos sino también de actitud. Para ello se reforzó en el mediocampo con Fausto Vera y Aníbal Moreno, y en el lateral izquierdo con Matías Viña. Este año, al igual que su rival de este sábado, participará de la Sudamericana.

Barracas Central vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.31.

Las casas de apuestas ponen a River como claro favorito al triunfo en el partido ante Barracas Central River Plate

Posibles formaciones