En qué canal pasan River vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026 hoy

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 que organiza la Liga Profesional de Fútbol (LPF) continúa este domingo con tres encuentros y uno de ellos es el que protagonizan River Plate y Belgrano de Córdoba desde las 18 en el Monumental con arbitraje de Yael Falcón Pérez, correspondiente al Grupo B.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante. Antes, Gimnasia de La Plata recibe a Huracán y, después, Central Córdoba de Santiago del Estero a Newell’s.

La previa de River vs. Belgrano

Tanto el Millonario como el Pirata son dos de los mejores equipos de su zona y están en zona de clasificación a octavos de final. El conjunto de Eduardo Coudet marcha tercero con 20 unidades producto de seis triunfos, dos empates y tres caídas y en caso de hilvanar su cuarta victoria seguida volverá a ser escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el ‘Chacho’, el elenco del barrio porteño de Núñez está invicto con tres alegrías y quiere seguir en esa senda en la antesala de su debut en la Copa Sudamericana 2026 vs. Blooming de Bolivia el próximo miércoles 8 de abril. Lo saliente es que el DT cuenta con el regreso de Germán Pezzella, quien está entre los convocados tras recuperarse de la rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. En contrapartida, Gonzalo Montiel no está disponible por un lesión muscular mientras que Marcos Acuña debe cumplir una fecha de sanción pr acumulación de tarjetas amarillas.

River Plate lleva tres triunfos desde que Eduardo Coudet asumió la dirección técnica JUAN MABROMATA - AFP

El combinado cordobés, de la mano de Ricardo ‘Ruso’ Zielinski, está haciendo un buen campeonato y marcha quinto con 19 unidades gracias a cinco triunfos, cuatro empates y solo dos caídas, la última ante Racing 2 a 1. Al igual que River, en caso de dar el golpe en el estadio Monumental escalará hasta el segundo puesto y quedará un paso de los playoffs.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 6.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.80.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de mayo de 2024, en el marco de la Liga Profesional de ese año. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria en el Monumental con un contundente 3 a 0 por los goles de Pablo Solari, Facundo Colidio y Claudio ‘Diablito’ Echeverri. En 2025 no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en el Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en la Copa Argentina.