En qué canal pasan River vs. San Martín por el Torneo Clausura 2025 hoy

River Plate recibe este domingo a San Martín de San Juan, desde las 19.15 (horario argentino) en el estadio Monumental, con el objetivo de seguir sumando en el plano local y específicamente en el Grupo B del Torneo Clausura 2025, que lidera, pero también con la mira puesta en mejorar el funcionamiento colectivo de cara a la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores que afrontará a mediados de septiembre ante el duro Palmeiras.

El encuentro entre el Millonario y el Santo sanjuanino se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com. Darío Herrera arbitrará el compromiso.

Marcelo Gallardo recibe el afecto constante de los hinchas de River, pero eso no le hace perder el foco de todo lo que el equipo debe mejorar Juan Jose Garcia - Fotobaires

River, que recientemente se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 tras vencer por penales a Unión de Santa Fe y también está en esa instancia de la Copa Libertadores, su gran desvelo, lidera la tabla de posiciones de su zona con 12 puntos, producto de tres victorias y la misma cantidad de empates. En la última jornada igualó 1 a 1 con Lanús como visitante. El Santo sanjuanino, por su parte, está octavo con ocho (dos triunfos, dos empates y dos derrotas) y viene de vencer a Gimnasia de La Plata por 1 a 0 como local.

Sin embargo, su DT Marcelo Gallardo no está conforme con el rendimiento del equipo, al que calificó con un “5″ en cuanto a sus posibilidades, aunque aseguró que jugará mejor. El ‘Muñeco’ sabe que, pese a algunas actuaciones convincentes, el hincha no termina de tener confianza en este River que transita la irregularidad. Por delante, el 17 y 24 de septiembre, tiene los partidos de cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras y en ese foco está puesta la decisión de usar todos estos encuentros para pulir detalles y buscar el once ideal.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de febrero de este año, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Miguel Borja y Franco Mastantuono. El antecedente más reciente en el Monumental es del 15 de septiembre de 2018, con victoria del Millonario por 4 a 1 con un doblete de Rodrigo Mora y sendas anotaciones de Camilo Mayada y Gonzalo ‘Pity’ Martínez (Facundo Erpen descontó para San Martín).

River vs. San Martín de San Juan: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 31 de agosto.

: Domingo 31 de agosto. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Darío Herrera.

River ganó en su última incursión a San Juan; esta vez jugará con San Martín, pero en el Monumental Marcelo Aguilar

River vs. San Martín de San Juan: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 19.15 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 9.90 que se repagan por un hipotético triunfo de San Martín de San Juan. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.48.