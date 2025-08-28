San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La séptima fecha del Torneo Clausura 2025 tiene un partido estelar que es el clásico de la Ciudad de Buenos Aires entre San Lorenzo y Huracán, programado para el próximo sábado 30 de agosto a las 14.45 en el estadio Nuevo Gasómetro. El encuentro se transmitirá en vivo por TV a través de TNT Sports y ESPN Premium, canal que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere estar suscripto al ‘pack fútbol’-. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Nicolás Ramírez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.57 contra 3.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.75.

Ambos equipos están en la parte alta de las tablas de posiciones de sus respectivos grupos. El Ciclon marcha tercero en la zona B con 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y una derrota. De la mano de Damián Ayude, el equipo, conformado por mayoría de jóvenes jugadores, logró abstraerse de la graves crisis institucional y económica y ser competitivo en el único campeonato que disputa porque esta temporada no incursionó internacionalmente y de la Copa Argentina fue eliminado en los octavos de final por Tigre 1 a 0.

El Globo, por su parte, marcha cuarto en el grupo B, donde comenzó con dos derrotas y, luego, hilvanó tres triunfos y una parda (10 unidades). Su presente es irregular y ejemplo de ello es que quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en octavos de final a manos de Once Caldas de Colombia, lo que volvió a exacerbar los ánimos de los hinchas y se puso en duda la continuidad de Frank Darío Kudelka como entrenador. La institución anhela un título, mucho más después de caer en la final del Torneo Apertura contra Platense en un duelo donde era favorito.

Será la segunda vez que se dispute el clásico este año. Por el Torneo Apertura 2025, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán se impuso 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

El historial del clásico

Según Revisionismo Fútbol, teniendo en cuenta el amateurismo y profesionalismo desde 1915 se vieron las caras en 190 partidos con 48 victorias del Globo y 87 del elenco del barrio porteño de Boedo. Empataron 55 duelos.

Por ligas nacionales, como el certamen en curso, se cruzaron 176 veces y ganó en 83 ocasiones el Ciclón. El club de Parque Patricios acumula 45 triunfos e igualaron 48 partidos.

e igualaron 48 partidos. Por copas nacionales hay 14 antecedentes con cuatro alegrías azulgranas, tres del conjunto quemero y siete empates.

Huracán tiene ventaja en el historial de amistosos: se impuso en 15 choques contra nueve de su eterno rival. En las 33 veces que disputaron partidos extraoficiales se registraron nueve pardas.

Últimos cinco enfrentamientos