Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 7

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
- 3 minutos de lectura'
Este fin de semana se desarrolla la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El partido más destacado de la jornada es el clásico entre San Lorenzo y Huracán, programado para el sábado a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión televisiva de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto de cada compromiso, como así también los detalles del campeonato, están disponibles en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 7 del Torneo Clausura 2025
Viernes 29 de agosto
- 19: Banfield vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium
- 19: Newell’s vs. Barracas Central (Zona A) - TNT Sports
- 21.15: Instituto vs. Independiente (Zona B) - TNT Sports
Sábado 30 de agosto
- 14.45: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- 17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
- 17: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium
- 19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
- 21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium
Domingo 31 de agosto
- 14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium
- 16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium
- 16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports
- 19.15 River vs. San Martín (Zona B) - TNT Sports
- 21.15 Racing vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
Lunes 1° de septiembre
- 17: Gimnasia de La Plata vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
- 19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B) - TNT Sports
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
- 1
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista
- 2
Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección
- 3
River derrotó a Unión en los penales y avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina
- 4
El sorteo de la Champions League: se conocen los partidos de la primera fase