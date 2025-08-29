Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 7

Este fin de semana se desarrolla la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El partido más destacado de la jornada es el clásico entre San Lorenzo y Huracán, programado para el sábado a las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión televisiva de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto de cada compromiso, como así también los detalles del campeonato, están disponibles en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

San Lorenzo y Huracán protagonizan este sábado una nueva edición del clásico Gonzalo Colini - LA NACION

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 29 de agosto

19: Banfield vs. Tigre (Zona A) - ESPN Premium

19: Newell’s vs. Barracas Central (Zona A) - TNT Sports

21.15: Instituto vs. Independiente (Zona B) - TNT Sports

Sábado 30 de agosto

14.45: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

17: Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

17: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A) - ESPN Premium

19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports

21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B) - ESPN Premium

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A) - ESPN Premium

16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B) - ESPN Premium

16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A) - TNT Sports

19.15 River vs. San Martín (Zona B) - TNT Sports

21.15 Racing vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium

Lunes 1° de septiembre