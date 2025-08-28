La fecha 7 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

Los 15 encuentros de la jornada se disputarán entre este viernes y lunes; sobresale el clásico entre San Lorenzo y Huracán con Nicolás Ramírez como juez
La séptima fecha del Torneo Clausura 2025 fue programada para disputarse entre este viernes 29 de agosto y el lunes 1° de septiembre con los 15 partidos correspondientes a los grupos A y B. Cada uno de los juegos se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com.
La jornada la abre el choque entre Banfield y Tigre con arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro más esperado es el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro, previsto para el sábado con Nicolás Ramírez. Boca Juniors visitará el día siguiente a Aldosivi en Mar del Plata y el juez principal será Sebastián Zunino mientras que Darío Herrera estará en River Plate vs. San Martín de San Juan en el estadio Monumental. El choque entre Instituto de Córdoba e Independiente lo dirigirá Luis Lobo Medina y Racing vs. Unión de Santa Fe, Nazareno Arasa.
En la premia de la jornada 7, en la zona A, Estudiantes de La Plata mira a todos desde arriba en soledad con 12 puntos, uno más que Barracas Central. El xeneize lleva dos victorias en fila y escaló hasta el quinto lugar con 9 tantos. En la misma línea y por debajo de Central Córdoba de Santiago del Estero y el Globo, están el Tatengue y Defensa y Justicia. Racing marcha penúltimo.
En la B, el Millonario lidera en solitario con 12 puntos y sus escoltas son Vélez Sarsfield y San Lorenzo, ambos con 11 puntos. El Rojo está último, pero tiene pendiente no jugó su encuentro vs. Platense a raíz de que no se disputó el fin de semana pasado porque fue clausurado el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini después de los graves incidentes en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.
Cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde.
- VAR: Fernando Espinoza.
- AVAR: Jorge Broggi.
19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez.
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- AVAR: Diego Romero.
21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.
- Cuarto árbitro: Jorge Ethen.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Lucas Cavallero.
Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) (ESPN Premium / TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Pablo González.
- Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.
- Cuarto árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Hector Paletta.
- AVAR: Diego Verlotta.
17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano.
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Nelson Sosa.
17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Facundo Tello.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez.
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Laura Fortunato.
19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: Julio Fernández.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Gastón Suárez.
21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.
- Cuarto árbitro: Damián Rubino.
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Matías Bianchi.
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: José Castelli.
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Gisella Trucco.
16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Javier Uziga.
16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
- Árbitro: Felipe Viola.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Carla López.
- Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni.
- VAR: Ariel Penel.
- AVAR: Wenceslao Meneses.
19.15 River vs. San Martín (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Mariana De Almeida.
21.15 Racing vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
- Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.
- Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.
- VAR: Álvaro Carranza.
- AVAR: Joaquín Gil.
Lunes 1° de septiembre
17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.
- Cuarto árbitro: Diego Ceballos.
- VAR: Fabricio Llobet.
- AVAR: Javier Mihura.
19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.
- Árbitro asistente 2: Daiana Milone.
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Franco Acita.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).
- Tabla Anual 2: River (a definir).
- Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 3: Huracán (a definir).
- Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 5: Tigre (a definir).
- Tabla Anual 6: Deportivo Riestra (a definir).
