La fecha 7 del Torneo Clausura 2025: días, horarios, TV y árbitros de todos los partidos

La séptima fecha del Torneo Clausura 2025 fue programada para disputarse entre este viernes 29 de agosto y el lunes 1° de septiembre con los 15 partidos correspondientes a los grupos A y B. Cada uno de los juegos se podrá seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La jornada la abre el choque entre Banfield y Tigre con arbitraje de Yael Falcón Pérez. El encuentro más esperado es el clásico entre San Lorenzo y Huracán en el Nuevo Gasómetro, previsto para el sábado con Nicolás Ramírez. Boca Juniors visitará el día siguiente a Aldosivi en Mar del Plata y el juez principal será Sebastián Zunino mientras que Darío Herrera estará en River Plate vs. San Martín de San Juan en el estadio Monumental. El choque entre Instituto de Córdoba e Independiente lo dirigirá Luis Lobo Medina y Racing vs. Unión de Santa Fe, Nazareno Arasa.

En la premia de la jornada 7, en la zona A, Estudiantes de La Plata mira a todos desde arriba en soledad con 12 puntos, uno más que Barracas Central. El xeneize lleva dos victorias en fila y escaló hasta el quinto lugar con 9 tantos. En la misma línea y por debajo de Central Córdoba de Santiago del Estero y el Globo, están el Tatengue y Defensa y Justicia. Racing marcha penúltimo.

En la B, el Millonario lidera en solitario con 12 puntos y sus escoltas son Vélez Sarsfield y San Lorenzo, ambos con 11 puntos. El Rojo está último, pero tiene pendiente no jugó su encuentro vs. Platense a raíz de que no se disputó el fin de semana pasado porque fue clausurado el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini después de los graves incidentes en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

River Plate lidera el Grupo B del Torneo Clausura 2025 con 12 puntos Marcelo Endelli - Getty Images South America

Cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Marcos Recalde.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Jorge Broggi.

19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Hugo Paez.

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Diego Romero.

21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Jorge Ethen.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Lucas Cavallero.

Independiente es uno de los equipos que todavía no ganó en el Torneo Clausura 2025 Walter Manuel Cortina

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) (ESPN Premium / TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Ariel Penel.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Diego Verlotta.

17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Nelson Sosa.

17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez.

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Laura Fortunato.

Facundo Tello impartirá justicia en Mendoza en el duelo entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors LUIS ROBAYO� - AFP�

19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Gastón Suárez.

21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Damián Rubino.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Matías Bianchi.

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gisella Trucco.

Boca Juniors hilvanó dos victorias seguidas en el Torneo Clausura y escaló posiciones en la zona B Gonzalo Colini - LA NACION

16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Javier Uziga.

16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A) (TNT Sports)

Árbitro: Felipe Viola.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Wenceslao Meneses.

19.15 River vs. San Martín (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Mariana De Almeida.

21.15 Racing vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Joaquín Gil.

Nazareno Arasa estará en el partido que protagonizarán Racing y Unión de Santa Fe Walter Manuel Cortina

Lunes 1° de septiembre

17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Diego Ceballos.

VAR: Fabricio Llobet.

AVAR: Javier Mihura.

19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Daiana Milone.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Franco Acita.

La Tabla Anual del fútbol argentino otorga clasificaciones a las copas internacionales Canchallena

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)