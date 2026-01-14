LA NACION

En qué canal pasan San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo por el torneo de verano 2026 hoy

El encuentro correspondiente a la Serie Río de la Plata se disputa este miércoles a las 21 (horario argentino) en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Nicolás Tripichio sería titular en el primer partido de San Lorenzo en este 2026; compartiría el doble 5 con Ignacio Perruzzi
Nicolás Tripichio sería titular en el primer partido de San Lorenzo en este 2026; compartiría el doble 5 con Ignacio PerruzziFotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Este miércoles, desde las 21 (horario argentino), San Lorenzo y Cúcuta Deportivo de Colombia se enfrentan en un amistoso de pretemporada, correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputa en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium.

Durante este 2026, el Ciclón afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Deportivo Rincón de Los Sauces el viernes 20 de marzo en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, no logró acceder a la Copa Libertadores y, finalmente, jugará la Sudamericana.

San Lorenzo disputará la Copa Sudamericana este año, en medio de una crisis institucional
San Lorenzo disputará la Copa Sudamericana este año, en medio de una crisis institucionalPrensa San Lorenzo

Los Rojinegros, por su parte, ascendieron recientemente a la Primera División del fútbol colombiano. Lo consiguieron tras ganar el Torneo Finalización 2025 de la Primera B y quedar segundo en la reclasificación. El objetivo de este año es conformar un equipo competitivo para mantener la categoría. En el plantel hay dos argentinos: Lucas Ríos y Diego Calcaterra, que está a préstamo hasta fin de año, justamente, desde San Lorenzo.

San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: cómo ver online

El amistoso está programado para este miércoles a las 21 (horario argentino) en Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).

  • ESPN Premium.
  • Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Lorenzo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.64 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Cúcuta Deportivo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 6.95.

Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como claro favorito al triunfo en el amistoso ante Cúcuta Deportivo
Las casas de apuestas ponen a San Lorenzo como claro favorito al triunfo en el amistoso ante Cúcuta Deportivo

Posibles formaciones

  • San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello.
  • Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Sebastián Rodríguez, Jhon Alexander Quiñones, Brayan Montaño, Mauricio Duarte; Santiago Orozco, Sebastián Támara; Jhonatan Agudelo, Lucas Ríos, Eduar Arízalas; y Jaime Peralta.
