La Supercopa de España 2024 se abre este miércoles con el partido de semifinales entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos clubes protagonizan una nueva edición del clásico de la capital de España a miles de kilómetros de ella, en el estadio Al-Awwal Park de Riad, Arabia Saudita; desde las 17 (hora argentina) con el anhelo de avanzar a la definición y enfrentar por el título a Barcelona u Osasuna, que disputarán el otro cruce este jueves.

El encuentro se transmite en vivo por DSports, por lo que también se puede ver a través de la plataforma digital DGO. Se requiere ser cliente del cableoperador para acceder al contenido de forma online.

En la previa al cotejo que arbitra Javier Alberola Rojas, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Merengue con una cuota máxima de 2.11 contra 3.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Aleti. El empate cotiza a 3.70. Es la quinta vez que el certamen español se desarrolla con cuatro conjuntos y en este país asiático, impulsado por los beneficios económicos que obtiene cada participante. Se aseguran, de mínima, seis millones de euros.

La previa del partido

El conjunto que conduce el italiano Carlo Ancelotti accedió a esta instancia como campeón de la Copa del Rey 2022/23 y tendrá en frente al tercero de la Liga de España de esa temporada, que se favoreció por el segundo lugar de su oponente de turno. El DT sostuvo que su plantel llega al certamen en un gran momento y destacó virtudes del rival: “El equipo está bien, con ganas e ilusión, podemos plantear un buen partido, teniendo en cuenta que el Atlético nos hizo mucho daño en el primer partido. Es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad”.

Para el partido, Ancelotti convocó al juvenil argentino Nicolás Paz, mientras que Diego Simeone, quien dirige al Colchonero, cuenta con los campeones del mundo con la selección argentina Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa a la espera de poder incorporar a Guido Rodríguez. Justamente De Paul se manifestó públicamente en la antesala del cotejo y reconoció que le “gusta” enfrentar a la Casa Blanca: “A mí me gusta jugar contra el Real Madrid, siempre me gustó enfrentarme a los mejores y ellos son uno de los mejores equipos que hay, y eso también nos lleva a saber dónde estamos. Estos partidos siempre tienen sus cosas buenas y malas, pero yo me quedo con lo bueno. Es lo que tocó, son los encuentros más bonitos y si tenemos que jugar varias veces contra el Real Madrid bienvenido sea, creo que estamos preparados y lo vamos a hacer muy bien”. Su equipo ganó la Supercopa de España en dos oportunidades y la última vez fue en 2014, también con Simeone en el banco de suplentes y ante Real Madrid.

La última vez que ambos conjuntos se cruzaron fue esta temporada, por el torneo doméstico español y fue triunfo de Atlético de Madrid por 3 a 1. Esa fue la única derrota del Merengue desde que comenzó el calendario deportivo. Simeone, en conferencia de prensa, le restó importancia a ese partido: “No nos acercamos a ese partido porque fue hace tres meses, fue otro partido con jugadores que probablemente no jugarán mañana (por este miércoles) y otros que no pudieron participar que ahora estarán y harán crecer su nivel de juego”. Ancelotti, en contrapartida, aseguró que aquello fue una enseñanza: “Parece que hemos arreglado los daños que nos hizo el Atlético y creo que podemos sacar una versión mejor”.

Este clásico es el primero de una zaga de tres consecutivos que habrá en un mes. Posteriormente, se cruzarán el 18 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey y, luego, la primera semana de febrero, por la Liga de España.