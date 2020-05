Pollo Vignolo pidió que no empiecen las "miserias" en el fútbol Crédito: Crédito: Captura Fox Sports

14 de mayo de 2020 • 13:57

El conductor del programa 90 Minutos de Fútbol Sebastián "Pollo" Vignolo realizó un duro comentario editorial al cierre de la emisión de este jueves sobre el posible regreso del fútbol, tras la flexibilización de la cuarentena en algunos rubros profesionales.

En ese sentido, el relator deportivo hizo foco en quienes no muestran " entusiasmo " en que vuelva la actividad. Y hasta dio nombres. "Que el fútbol no demuestre que está cómodo con la cuarentena. Una vez que se les ofrezcan los protocolos, no empecemos con la disputa de si me conviene o no", comenzó su descargo periodístico el conductor de Fox Sports.

"Si la política nacional se muestra unida en esta pandemia; si ves al presidente con el jefe de Gobierno y el gobernador, no empecemos a mostrar grietas en el fútbol". Vignolo se refiere en particular a las diferencias de criterio entre los dirigentes. Mientras el presidente de Racing Víctor Blanco se mostró dispuesto a que regresen los entrenamientos "a principios de junio", el mandamás de Lanús Nicolás Russo consideró que no hay "ninguna posibilidad" de que eso ocurra.

"Si al jugador de fútbol se le da la oportunidad, demuestren entusiasmo , colaboración. Porque escucho algunas declaraciones que son tan preocupantes como la pandemia. Si Boca, River, Racing y San Lorenzo demuestran colaboración, van a ayudar a Brown de Adrogué y a sarmiento de Junín", continuó el animador televisivo y radial, quien también dijo que escucha "declaraciones que están más vinculados con la política que con la realidad".

Si (José) Sand tiene miedo, el que labura en una fábrica también Pollo Vignolo

Además, pidió "unidad" en el fútbol y ser "solidarios". "Si (José) Sand tiene miedo, el que labura en una fábrica también. Pero está laburando porque le ofrecieron los cuidados como para que no se infecte. No jodamos con el temor de Sand . Sino, pregúntenle al de Deportivo Merlo si no le aprietan los zapatos".

Finalmente, cerró su opinión reforzando los conceptos antes esgrimidos: "Hace 60 días que el fútbol está parado. Como las otras actividades que ya empezaron a andar. Nadie se cortó solo. No le pongan el freno de mano desde adentro. Si les dicen suéltenlo, suéltenlo ".