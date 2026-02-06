Boca vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Vélez y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. A ambos equipos los separa apenas un punto en la zona alta de la tabla de posiciones. El encuentro está programado para las 22.15 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Fortín, que viene de igualar 1 a 1 con Independiente, es uno de los 11 clubes que aún no perdieron en lo que va del certamen doméstico. Actualmente se ubica en el tercer puesto de su zona con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. El xeneize, por su parte, está cuarto en la clasificación general con seis puntos (dos triunfos y una derrota). En la última jornada venció por 2 a 0 a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa.

Vélez viene de empatar con Independiente y aún está invicto en lo que va del Apertura 2026 Fotobaires / Facundo Morales

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de noviembre de 2024, por las semifinales de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, en un compromiso inolvidable, Vélez se quedó con la victoria por 4 a 3 en el estadio Mario Alberto Kempes con un doblete de Agustín Bouzat y sendas anotaciones de Francisco Pizzini y Nicolás Figal en contra (Edinson Cavani, Exequiel Zeballos y Tomás Belmonte convirtieron los goles de Boca).

Vélez vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 8 de febrero.

: Domingo 8 de febrero. Hora : 22.15.

: 22.15. Estadio : José Amalfitani.

: José Amalfitani. Árbitro: Nazareno Arasa.

Vélez vs. Boca: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 22.15 y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.76 contra los 3.16 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.78.