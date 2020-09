Suárez le dijo adiós a Barcelona Crédito: Twitter @FCBarcelona

Fue el último acto suyo con algo vinculado a Barcelona. En este caso, el fondo con todas las empresas vinculadas al equipo culé. Luis Suárez se despidió de una parte importante de su carrera profesional con mucha emoción. Al borde del llanto.

"Se termina una etapa de la que estoy muy orgulloso. Me llevo amigos y eso me deja feliz. Aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos", dijo Suárez entre lágrimas en una rueda de prensa virtual desde la Sala de Prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou.

Muy emocionado y al borde del llanto, el delantero intentó resumir con agradecimiento su paso por el conjunto catalán: "Son muchísimos años, muchos recuerdos. Me quedo con el hecho de conseguir la primera Liga, una Champions, hacer un gol. Compartí equipo con jugadores que veía en la Play Station. Jugar aquí fue un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números porque es algo que no se planea. Ser el tercer máximo goleador no es nada fácil, superar a tantos buenos jugadores. Espero que me recuerden por todo lo bueno que dejé en este club. Que mis hijos me vieran levantar trofeos y marcar goles al lado del mejor de la historia quedará en el recuerdo".

El acto, que contó con la presencia de su gran amigo Lionel Messi, entre otros ahora excompañeros, se inició con la palabra de Josep María Bartomeu, presidente de la institución, quien destacó: "Es un día muy especial. Luis es leyenda de la historia del club, con 13 títulos y el tercer mejor goleador. Nos aportó tanto que hoy tenemos un agradecimiento enorme. Para tí y tu familia el Barça es vuestra casa para siempre. Espero que Luis pueda tener su partido de homenaje en el Camp Nou."

Suárez posa en el Camp Nou con los 13 títulos que ganó en las 6 temporadas que defendió la camiseta de Barcelona Crédito: Twitter @FCBarcelona

Suárez, de 33 años, ganó durante las seis temporadas que vistió la casaca azulgrana 13 títulos y anotó 198 goles. El uruguayo pudo despedirse de los hinchas y posó para una fotografía con todos esos trofeos que ganó, de los cuales se destacan la Champions League 2014/15 y las cuatro Ligas (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Ayer había realizado su último entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, de la cual se fue llorando.

Su próximo destino es el siempre competitivo Atlético Madrid, conducido por Diego Simeone, donde será presentado mañana. El goleador uruguayo firmó un contrato por dos temporadas, por las cuales recibiría cerca de 7,5 millones de euros por cada una. Y aunque llega en condición de futbolista libre, Barcelona igual cobrará 6 millones de euros en concepto de variables.

Cinco claves de la llegada de Suárez al Aleti

La presión del delantero . El uruguayo ya estaba decidido a irse al Atlético, por lo cual se sorprendió al ver que era uno de los cinco equipos a los cuales no podía ir. Ante la tensión con Bartomeu le propuso dar una conferencia de prensa para contar su verdad. El temor del dirigente a quedar mal parado reactivó el traspaso.

. El uruguayo ya estaba decidido a irse al Atlético, por lo cual se sorprendió al ver que era uno de los cinco equipos a los cuales no podía ir. Ante la tensión con Bartomeu le propuso dar una conferencia de prensa para contar su verdad. El temor del dirigente a quedar mal parado reactivó el traspaso. Bartomeu, del miedo al negocio . El presidente de Barcelona temía que el traspaso de Suárez terminara con una denuncia en su contra por introducir variables en la operación. Finalmente, articuló una propuesta mediante la cual el club catalán cobrará dos millones de dólares extras por llegar a cuartos de final de la próxima Champions League.

. El presidente de Barcelona temía que el traspaso de Suárez terminara con una denuncia en su contra por introducir variables en la operación. Finalmente, articuló una propuesta mediante la cual el club catalán cobrará dos millones de dólares extras por llegar a cuartos de final de la próxima Champions League. Era Suárez o Suárez . Aunque había alternativas por si no llegaba Suárez (Edwin Cavani era el primero de esa lista) la realidad es que Simeone quería sí o sí a Lucho. Al Atlético le falta gol y eso le sobra al que es uno de los grandes artilleros de la década. El Cholo complirá un viejo anhelo.

. Aunque había alternativas por si no llegaba Suárez (Edwin Cavani era el primero de esa lista) la realidad es que Simeone quería sí o sí a Lucho. Al Atlético le falta gol y eso le sobra al que es uno de los grandes artilleros de la década. El Cholo complirá un viejo anhelo. El susto del Barça . "La operación está al 50-50", decían algunas fuentes cercanas a ambas partes ayer. Mientras algunos le bajaban el pulgar al pase, Bartomeu se daba cuenta que no era bueno para el club quedarse con un futbolista enojado y desmotivado, con ganas de irse sí o sí al Atlético.

. "La operación está al 50-50", decían algunas fuentes cercanas a ambas partes ayer. Mientras algunos le bajaban el pulgar al pase, Bartomeu se daba cuenta que no era bueno para el club quedarse con un futbolista enojado y desmotivado, con ganas de irse sí o sí al Atlético. Koeman creyó que se quedaba. En medio de toda esta novela, el entrenador holandés Ronald Koeman descreía de que se concretara la trasferencia. Al punto que en sus planes estaba convocar al uruguayo para el próximo partido frente a Villarreal, mientras el plantel sabía de la voluntad del delantero de irse.

